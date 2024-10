Maailma üheksas reket muutis meelt ja otsustas karjääri jätkata

Kuigi maailma üheksas reket Danielle Collins ütles aasta alguses, et tänavune hooaeg jääb talle profitennises viimaseks, teatas ameeriklanna, et plaanib siiski järgmisel aastal veel mängida.

30-aastase Collinsi karjääri on seganud endometrioos, ameeriklanna on öelnud, et tenniseväliselt on tema üks suurimaid eesmärke emaks saada. Seetõttu otsustas ta algselt karjäärile joone alla tõmmata.

Collins alustas tänavust aastat edetabeli 54. realt ja langes vahepeal ka 71. kohale, aga mais kerkis ta tagasi esikümnesse. Collins sai kevadel karjääri suurima võidu, kui triumfeeris Miamis WTA 1000 kategooria turniiril. Lisaks võidutses ta tänavu ka Charlestonis ja jõudis seejärel Strasbourgis finaali. Slämmiturniiridel tegi 2022. aasta Austraalia lahtiste finalist Collins tänavu parima tulemuse Wimbledonis, kus jõudis kaheksandikfinaali.

"Kuigi olin väga põnevil ja valmis enda tennisekarjääri tipus olles lõpetama, et pea ees järgmisesse elupeatükki sukelduda, pole kõik plaanipäraselt kulgenud. Lisaks sellele, et olen viimastel kuudel pidanud erinevate terviseprobleemidega tegelenud, olen käinud erinevate spetsialistide juures, et paremini mõista, kuidas saaksin liikuda enda unistuse poole ehk alustada pereloomist," kirjutas Collins. "Endometrioosi ja viljakusküsimustega tegelemine on paljude naiste jaoks väljakutse ja see on asi, millega ma aktiivselt tegelen, aga usun täielikult tiimi, kellega töötan. See võtab lihtsalt kauem aega kui algselt arvasin."

"Nii et Danimali lugu pole veel lõpuni jõudnud. Olen 2025. aastal võistluskarussellil tagasi," jätkas ta. "Kuigi elus pole garantiisid, loodan 2024. aasta hooga jätkata ja mängida seni, kuni minu isiklikul viljakusteekonnal on asjad selgemad. Ainus garantii on see, et kindlasti tuleb veel eepilisi mänge!"