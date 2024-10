ManU 19-aastane põhitegija jääb mõneks nädalaks väljakutelt eemale

Viimases koondisepausi eelses kohtumises Aston Villa vastu 85. minutil välja vahetatud Mainoo jaoks on oktoobrikuu kohtumised seega lõppenud. 19-aastane inglane pidi vigastuse tõttu vahele jätma ka möödunud koondiseakna, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks Mainoole on sarnase pikkusega vigastuspaus ees Unitedi keskkaitsjal Harry Maguire'il, kes sai samuti väravateta viigiga lõppenud kohtumises vigastada. BBC sõnul on aga eelmisel nädalal südameoperatsioonil käinud äärekaitsja Noussair Mazraoui tagasi treeningutel.

Ka ääreründajad Alejandro Garnacho ning Amad Diallo, kes olid vastavalt hädas põlvevigastuse ning viirushaigusega, on naasnud treeningutele, et olla laupäeval Old Traffordil valmis võõrustama Brentfordi Premier League'i kaheksanda vooru kohtumises.

Kodumeeskond United on kaheksanda vooru eel tabelis 14. ning Brentford 11. real.

