"Spordis ainult tüdrukud" | Halli kardinali 50 aastat ERR-is

Saates vastas Väinsalu muuhulgas küsimustele, kuidas ta telemaailma sattus; kuidas jõudis ta sporditoimetusse; kuidas oli töötada nii meestekeskses toimetuses; kuidas oli töötada Eesti spordiajakirjanduse korüfeedega; kuidas on tehniline pool aastatega arenenud; mida tähendab spordiarhiiv ja mida ta selle jaoks teeb, kas ta tõesti teab kõike, mis seal on; mis on tema saladus, et ta on nii kaua ühes kohas töötanud ja kaua ta veel jaksab.

Lisaks Väinsalu enda juttudele räägivad sellest, mida tema ja tema töö on neile tähendanud, ERR-i sporditoimetuse praegused töötajad Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru, endine töötaja Raul Rebane ning režissöörid Marek Miil ja Steiv Silm.

"Ega ma ei teadnud sellest televisioonist ju midagi, kui siia sattusin," meenutas Väinsalu 1974. aasta sügist, kui ta Eesti Televisiooni tööle tuli. "Olin filmiarhiivis ja telemajast üks režissöör küsis, kas ma ei tahaks tööle tulla, kuna neil läks üks assistent ära AK-st. Tulin vaatama ja siis nädal aega anti otsustamiseks aega. Ja tulingi."

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

