Võru Barrus alustas karikavõistlusi linnarivaali vastu 3:0 võiduga

Kõigile meestele mänguaega jaganud Oliver Lüütsepa juhitav Barrus võttis avamängust 3:0 (25:19, 25:23, 25:8) võidu, vahendab volley.ee.

Võitjate parim oli 12 punktiga (+10) Henri Treial, 10 punkti (+7) lisas Renato Santos ja üheksa (+5) Robin Kahu. Barruse vastuvõtt oli 42 protsenti ja rünnakuid lahendati 55-protsendiliselt, blokist saadi 14 punkti ja servil löödi kuus ässa ja tehti 11 viga.

Danpoweri poolel kogus enim punkte Mart Mandel, kelle arvele kogunes 13 silma (+4), kuus punkti kanti nii Mirko Hani, Jarek Jänese kui Priit Tigase arvele. Danpoweri vastuvõtt oli 57 ja rünnak 44 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt üks punkt (eksiti 13 pallingul).

Korduskohtumine toimub Võru spordihallis 25. oktoobril kell 19. Selle paari võitja kohtub poolfinaalis Tartu Bigbanki ja IMsport/Türi SK paari võitjaga.

Ülejäänud veerandfinaalid algavad järgmisel nädalal.

Nädalavahetusel peeti esimene eelringi kohtumine, kui vastamisi läksid esiliigaklubid Advokaadibüroo Premium/Rae vald ja EstNor/Kiili ja 3:1 jäi peale EstNor/Kiili meeskond.

Aadu Luukase karikavõistlustel veerandfinaalpaarid:

EMÜ/Structura vs Pärnu VK

Selver x TalTech vs Advokaadibüroo Premium/Rae vald või EstNor/Kiili

Danpower/Võru VK vs Võru Barrus VK

IMsport/Türi SK vs Tartu Bigbank

Karikafinaalid toimuvad nii naistele kui meestele 14. detsembril Tartus.