Hollandi jalgrattur võitis rekordit kordava 14. MM-kulla

Tänavu Pariisi olümpiamängudel kolm kuldmedalit teeninud Lavreysen kuulus kolmapäeval Hollandi võidukasse sprindimeesonda, kus pedaalisid veel Roy van den Berg ja Jeffrey Hoogland.

Saavutus tähendas 27-aastasele Lavreysenile karjääri 14. kuldmedalit trekisõidu MM-idelt ja sellega tõusis ta Arnaud Tournant'i kõrvale. Mõlemal on 14 kulda ja kolm hõbedat, aga prantslane võitis karjääri jooksul ka kaks pronksi.

Neljapäeval oli Lavreysenil šanss keirini abil temast mööduda, aga üllatuslikult langes hollandlane juba poolfinaalis konkurentsist ega pääsenud kuue parema hulka finaali. Seal teenis esikoha jaapanlane Kento Yamasaki.

Esimese kahe päeva jooksul on kaks medalit saanud juba ka võõrustaja Taani, sest Tobias Hansen võitis jaapanlase Kazushige Kuboki järel hõbeda scratch'is ja kuulus ka Taani võidukasse võistkondliku jälitussõidu meeskonda.

Naiste seas on Suurbritannia võitnud seni mõlemad võistkonnavõistlused: nii sprindi kui ka jälitussõidu.

Naiste scratch'is teenis esikoha hollandlanna Lorena Wiebes ja naiste väljalangemissõidus sai uusmeremaalane Ally Wollaston heitluses kulla nimel jagu tiitlikaitsjast Lotte Kopeckyst (Belgia).

Reedel selgitatakse maailmameistrid meeste punktisõidus, ühe kilomeetri temposõidus ja individaalses jälitussõidus ning naiste sprindis ja omniumis.