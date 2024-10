Rikberg: füüsiline värskus säilis meie meestes rohkem kui vastastes

Alar, töö korralik ja päris kiire ka. Ütlesid kolmapäeval, et vastane võis alahinnata. Täna ei saanud seda kindlasti olla. Seis oli teada ja kõige kriitilisem hetk oli võib-olla esimeses geimis 12:15, aga tegelikult tulite sellest välja ja võitsite kaks geimi ära. Kas see kõik kokku ikkagi on mõningane üllatus, et asjad niimoodi läksid?

Analüüsides seda seeriat, siis esimene väga tugev eelis on mängida kaks päeva järjest kodus. Võrkpalli eurosarjade formaat, üks kodus ja üks võõrsil, annab päris tugeva eelise kodus toimuvateks mängudeks. Meie kasutasime oma eelise ära - selle üle olen õnnelik.

Tänases avageimis oli näha üht olulist asja - Žõtomõri klubi tuli võitlema! See, milliseid palle toodi kaitses üles, millistel pommlöökidel olid kaitsemängijad õigetes kohtades all - see oli seesama võitluslikkus, mis pani meid surve alla. Meie probleemiks avageimis oli rünnakuefektiivsus: nad said bloki ette, kaitses palli üles. Meil oli raske skoorida. Kui eile tuli lihtsamalt - saime punkti kätte esimese või teise palli löömisega -, siis täna tuli lüüa vahepeal kolm-neli korda enne, kui see punkt tuli. Vastased taktikalised muudatused, vastase võitluslikkus olid need, mis hoidsid neid avageimis mängus.

Aga tänu sellele formaadile - kui võidad 3:0 või 3:1, siis on teisel päeval vaja vaid kahte geimivõitu -, murdsime avageimiga vastase ära. Sest siis on ju vastane nii nurka surutud, et ükskõik, milline üks geim ja kõik! Me alustasime teist geimi ise hästi. Me mängisime teise geimi suurema osa - välja arvatud üksikud lõpuhetked - tõesti ilusat ja kvaliteetset võrkpalli. Sellele ei olnud vastasel enam midagi vastu panna, mingi hetk nad andsid alla. See tegi ka meie elu palju lihtsamaks.

Kahe päeva jooksul tundusite väljakul ja väljaku kõrval üpris rahulikud, vabad. Teistpidi oli see ikkagi esimene ring. Tuleb ju küsida, et kui ei oleks meeskonna sügavust arvestades siit edasi saanud, siis see oleks ikkagi olnud mitte läbikukkumine, aga kindlasti löök. Aga kõige selle juures paistsite kuidagi erakordselt rahulikud.

Võrkpallis on nii, et kui mängid eduseisus, siis on hea hoida rõõmsat meelt ja naerunägu. Me saime suurema osa neist mängudest eduseisu mängida. Täna oli võtmekoht see, kuidas me geimi kespaigas - 12:5 ja time-out'i järel ühe serviseeriaga initsiatiivi enda kätte saime. Tegelikult hoidsime ka eilsetes nappides geimides eduseisu. Siis on lihtsam ka aktsepteerida, kui vastane saab paar punkti järjest. Ta sai küll lähemale, aga tagaajaja roll on see, mis võrkpallis kurnab ja väsitab. Ja tihti, kui sa isegi vastase kätte saad, on selleks ajaks jaks otsas. Head geimialgused või kespaigad, domineerimine - see loobki mõnusa vabaduse kõikidel meestel väljakul ja täpselt samamoodi ka mulle treenerina.

Tuleb rõhutada Valentin Kordase panust. Mulle tundub täna eriti, et ta ikkagi suuresti oli sellise meeskonna hea hoo võti. Talle anti palju ette ja talle võis palju usaldada.

Täna mängis Kordas suurepärase mängu! Kui hinnata meie võistkonda ja tulemusi, siis hea näide on see, et eilses teises geimis sai Kordas rünnakul maha täpselt null palli. Ta ei proovinud ainult paar korda, vaid isegi üheksa korda. See näitab ühe võistkonna sisu, kui kõrvalt vaadates liider ei tee mitte midagi ja sa ikka võidad geimi! Aga täna tõesti suurepärane mäng temalt. Millega ma olen rahul nii Kordase kui ka mitme teise mehe puhul - füüsiline värskus kahel päeva järjest mängides säilis meie meestes veidi rohkem kui vastastes.

See oli treenerina ideaalne stsenaarium: võtad avageimi ära, teises on 20. punkti peal selge, et vahe on nii suur, et seda maha ei mängi ja siis saad anda veel võimaluse absoluutselt kõigile ka eurosarjas väljakul käia. Treenerina ideaalstsenaarium ja tore, et ta siin viiendasse geimi ei läinud ja saime neljaga hakkama.