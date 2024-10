Tattar haaras hooaja finaaletapil liidrikoha

Vastavalt finaaletapi reeglitele saavad kõik mängijad juba enne võistlust vastavalt oma senise hooaja saavutustele vastava edu. Maailma edetabelis kolmandat kohta hoidval Tattaril oli see miinus kaheksa, millest rohkem anti vaid Missy Gannonile (-10) ja Holyn Handleyle (-9).

Tattar oli aga esimesel päeval suurepärane, läbides rajad tulemusega miinus kuus. Seejuures esimese seitsme raja peale korjas ta koguni viis birdie't. Päeva lõpp nii hästi välja ei tulnud: bogey läks kirja nii 16. kui ka 17. rajal.

Kristin Tattar starts out her tournament with a birdie pic.twitter.com/l6nS9EKtww — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 17, 2024

Kristin Tattar extends her lead with a DEEP C2 putt pic.twitter.com/x4g8uHmljC — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 17, 2024

Kokkuvõttes on eestlanna tulemus aga -14 ning edu lähimate jälitajate ehk Handley ja soomlanna Eveliina Saloneni ees on kaks viset. Kolme viske kaugusele jäävad Gannon ja veel üks ameeriklanna Ohn Scoggins.

Edetabeli algusel pääsesid Põhja-Carolinas Charlotte'is toimuval finaaletapile 20 mängijat, kes võistlevad pühapäeva, 20. oktoobrini.