Madridi Atletico fännid võetakse suurema luubi alla

Tippjalgpallis eraldatakse iga kohtumise eel väiksem osa pileteid võõrsil mängiva meeskonna toetajatele, aga Atletico otsusel ei saa neid teatud poolehoidjaid soetada. Sel viisil soovib pealinnaklubi vältida võimalikke ebameeldivaid seiku.

Atletico fännide käitumise tõttu on klubi saanud viimasel ajal kaks karistust ja need ei pruugi jääda viimasteks. UEFA määras Atleticole 30 000 euro suuruse trahvi ja tingimisi keelu müüa pileteid järgmisele eurosarja võõrsilmängule. Põhjuse selleks andsid Atletico toetatajte rassistlikud väljaastumised 2. oktoobril toimunud Meistrite liiga võõrsilmängus Lissaboni Benficaga.

Samuti karistas klubi Hispaania jalgpalliliit, sest 29. septembril toimunud kohtumises Madridi Realiga viskasid Atletico poolehoidjaid väljakule esemeid. Algse karistuseni pidi Atletico kolm kohtumist mängima osaliselt suletud staadionil, aga vaidlustamise järel kahandati see ühele kohtumisele.

Atleticole kaasa elavate pealtvaatajate käitumine on aga pälvinud tähelepanu ka jalgpallist väljaspool. Nimelt ähvardab valitsuse juures töötav vägivallavastane komisjon karistada klubi veel 65 000 euro suuruse trahviga ja kodustaadioni Metropolitano täielikku sulgemisega kaheks nädalaks.

"Peame kõik väga tõsiselt ja kohusetundlikult koostööd tegema, et staadionitel ja spordis üldiselt vägivald välja juurida," sõnas Hispaania spordiminister Jose Manuel Rodriguez Uribes kolmapäeval ajakirjanikele. "Seetõttu usun, et sanktsioon on vajalik, õiglane ja kohane."

Vägivallavastane komisjon on saanud Hispaania liigalt aruande, mille järgi on alates hooajast 2015/2016 kuni 2022/2023 registreeritud 142 Atletico ultrafännidega seotud juhtumit ja ühendust ähvardab ka laialisaatmine.

Seetõttu astus omapoolse sammu ka Atletico, kes hakkab valima, keda poolehoidjatest võõrsilmängudele lubada ja keda mitte. "Atleticole ja tema fännidele, kellest valdav enamus on käitunud eeskujulikult, on tekitatud kahju, mida on raske korvata," teatas Atletico.

Keeld osadel poolehoidjatel võõrsilpileteid hankida kehtib hetkel kahele Meistrite liiga (Pariisi Saint-Germaini ja Praha Sparta vastu), kahele Hispaania kõrgliiga (Real Betis ja Mallorca) ja ühele Hispaania karikasarja mängule (Unio Esportiva).