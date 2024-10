Jalka konverents käsitleb jalgpalli seoseid hariduse, tervise, majanduse ja kultuuriga

"Jätkame sissetallatud rajal ja pakume maailma kõige populaarsemale spordialale akadeemilisi kõrvaltvaateid," räägib konverentsi korraldaja Indrek Schwede. "Seekord vaatame jalgpalli treeneri, kasvatusteadlase, spordiarsti, majanduseksperdi, spordiajaloolase ning semiootiku, kultuurikriitiku ja kunstiteadlase pilgu läbi."

EJL tehnilises osakonnas "Mängija tee tippu" projekti juhtiv Mario Hansi otsib muuhulgas vastust küsimusele, kuidas määratleda talenti. "Esiteks, meil puudub ühine definitsioon talendist, mis põhjustab väga erinevaid tõlgendusi ja lähenemisi mängijate arendamisel. Samuti näitavad andmed, et me ei ole talentide avastamises eriti osavad. Oluline küsimus on, kas me peaksime keskenduma talendi leidmisele või pigem uskuma inimeste potentsiaali? Igal mängijal on potentsiaal ja meie ülesanne on luua keskkond, mis toetab selle realiseerimist. Kui me keskendume parema keskkonna loomisele, siis saavad rohkemad mängijaid ka positiivse jalgpallikogemuse, mis omakorda tähendab, et tulevikus on meil Eestis rohkem treenereid, fänne, sponsoreid ja lapsevanemaid, kes toovad oma lapsed jalgpalli."

Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Valickis-Poom arutleb, mida õpetajad ja jalgpallitreenerid teineteiselt õppida võiksid. "Õpetaja ja treener, toimetades küll erinevates keskkondades – klassiruumis ja spordiväljakul – on vanemate kõrval tihti kaks kõige olulisemat täiskasvanut, kes mõjutavad lapse või nooruki sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut. Õpetajalt ja treenerilt oodatavad kvaliteedid ning rollid kattuvad paljuski, kuid on ka erisusi." Valickis-Poom analüüsib neid erisusi ja sarnasusi noore arengu toetamisel ning püüab nende kõrvutamisel pakkuda uusi perspektiive rollide tõhusamaks täitmiseks, tuues välja, mida väljakult võiks klassiruumi ja vastupidi üle tuua.

Majandusekspert Raivo Vare tõdeb, et jalgpall on spordifenomen ja maailma populaarseim spordiala, aga sellest räägitakse igal pool ja kogu aeg nagunii. "Mida ta veel on? Psühholoogiline, sotsiaalne, ajakirjanduslik, poliitiline ja ka majanduslik fenomen. Viimasel on märkimisväärne mõju eelkõige jalgpallimaade, aga ka paljude väikeriikide majandusele. Eesti sellel foonil liialt silma ei paista, kuid ka siin on tal oma roll."

Tartu Ülikooli kliinikumi spordiarst-resident Liis Ott arutleb oma ettekandes selle üle, kas ja kui palju mõjutab menstruaaltsükkel naissportlase sooritust. "Menstruaaltsükkel on iga naise, ka naisjalgpalluri igapäevase elu osa oma murede ja rõõmudega. Samas pole suured uuringud suutnud tõestada, et menstruaaltsükkel mõjutaks oluliselt naissportlase sooritust. Kus on tõde? Kas menstruaaltsükliga peaks spordis arvestama nagu seda tehakse une, toitumise ja taastumisega või mitte?"

Spordiajaloolane Tiit Lääne vaatleb jalgpalli kohta välis-Eesti spordielus. "Suure põgenemise ajal Eestist 1944. aastal lahkus koos teiste sportlastega läände vaid üksikuid jalgpalli tippmängijaid. Jalgpall, mis vabas Eestis oli juhtpositsioonil, kaotas selle pagulaskonna seas korv- ja võrkpallile. Tunda andis ka tugevate eestvedajate puudumine ja nõrk kandepind. Eranditeks kujunesid süsteemivälised sähvatused: Toronto meeskond, Evald Miksoni perekond ja astronaudina tuntuks saanud Nicole Aunapu tähelend."

Vestlusringi teema on seekord "Kuidas jalgpall tähendab?". Selle üle vahetavad mõtteid Tallinna Ülikooli semiootika ja tõlkeuuringute professor Daniele Monticelli, kultuurikriitik Alvar Loog ning kunstiteadlane ja dramaturg Eero Epner. Juturingi juhib kirjandusteadlane Joosep Susi.

Kõik ettekanded ja kokkuvõte arutlusringist avaldatakse Jalka jaanuarikuu numbris.

Ettekandeid ja aruteluringi saab jälgida ka jalgpalliliidu Facebooki ja Youtube kanali vahendusel.