Esireket Swiatek palkas uueks treeneriks endise Osaka juhendaja

Tennise naiste maailma esireket Iga Swiatek teatas neljapäeval, et on uueks juhendajaks palganud Belgia tennisetreeneri Wim Fissette'i.

Swiateki ja tema senise treeneri Tomasz Wiktorowski kolm aastat kestnud koostöö lõppes kaks nädalat tagasi üksmeelse otsuse tulemusena. Tema käe all võitis poolatar neli slämmitiitlit ja kerkis maailma esireketiks, partnerluse lõppedes andis Swiatek teada, et läbirääkimised on juba pooleli ühe mitte-poolakast treeneriga.

Neljapäeval teataski Swiatek, et tema uueks treeneriks saab 44-aastane belglane Wim Fissette. 15 aasta jooksul on Fissette teinud koostööd paljude tippmängijatega, näiteks on ta juhendanud Kim Clijstersit, Simona Halepit, Viktoria Azarenkat ja Angelique Kerberit, viimastel aastatel peamiselt Naomi Osakat ja ka Zheng Qinweni.

Clijsters võitis aastatel 2009-11 Fissette'i juhendamisel kolm slämmitiitlit, 2018. aastal triumfeeris Kerber Wimbledonis ja Osaka 2020. aastal USA lahtistel ning järgmisel aastal Austraalia lahtistel. Lisaks on tema juhendamisel slämmifinaalides mänginud Sabine Lisicki (2013 Wimbledonis) ja Halep (2014 Prantsusmaa lahtistel).

"Olen uue peatüki eel põnevil ja motiveeritud. Mul on hea meel teatada, et meie tiimiga ühineb Wim Fissette," sõnas Swiatek sotsiaalmeedias. "Valmistun WTA finaalturniiriks, aga mõtlen alati pikale, mitte lühikesele perspektiivile. Olen alati öelnud, et minu karjäär on maraton, mitte sprint. Mulle tundub, et Wimil on hea suhtumine, nägemus ja palju kogemusi tennise absoluutses tipus. On väga tähtis üksteist paremini tundma õppida, kuid algus on olnud hea," lisas poolatar.