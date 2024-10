TÄNA OTSEBLOGI | Kas Neuville kindlustab Kesk-Euroopa rallil MM-tiitli?

Tšiili MM-ralliga lõppes pikk kruusarallide seeria ning tänavune hooaeg kulmineerub kahe asfaldiralliga, millest esimene on Kesk-Euroopa ralli. Kahel esimesel päeval väisatakse Tšehhi teid ning teise ja kolmanda võistluspäeva kiiruskatsed leiavad aset kas Saksamaal või Austrias.

Hyundai läheb hooaja eelviimasele etapile tavapäraselt MM-sarja liidri Thierry Neuville'i ning üldarvestuses teist kohta hoidva Ott Tänakuga, aga kolmanda auto rooli taha istub Andreas Mikkelsen, kelle jaoks on see hooaja neljas ja ühtlasi ka viimane start.

Tänaku sõnul on alles teist aastat WRC kalendrisse kuuluv Kesk-Euroopa ralli sarja parim asfaldiralli. "Naudin isiklikult Kesk-Euroopa teid asfaldirallidest kõige enam. Suur osa teedest on sel aastal täiesti uued, mis peaks ralli huvitavamaks tegema."

"Eelmisel aastal oli stardipositsioon märgade olude tõttu väga oluline, tee läks iga autoga aina mudasemaks. Ilm mängib ka sel aastal kindlasti suurt rolli," jätkas Tänak. "Austria ja Saksamaa on sarnased, põldudevahelistel teedel on erinevaid kurve, aga Tšehhi teed viivad metsa vahele, kus on lõhkine asfalt ja teravad ääred."

Toyota eest on sedapuhku stardis Sebastien Ogier, Eflyn Evans, Takamoto Katsuta ning Sami Pajari. M-Spordi värvides sööstavad võistlustulle Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ja erasõitjana Jourdan Serderidis.

Hooaja eelviimase etapi eel püsib meistritiitli kursil Thierry Neuville, kes edestab üldarvestuses Ott Tänakut 29 punktiga ning Sebastien Ogier'd ja Elfyn Evansit vastavalt 41 ja 46 punktiga. Belglane kindlustab endale MM-tiitli, kui ta edestab ralli kokkuvõttes Tänakut vähemalt kahe punktiga ning ei loovuta Ogier'le üle 10 ja Evansile 15 punkti.

Kesk-Euroopa ralli avapäeval on kavas kaks kiiruskatset. Esimene täispikk võistluspäev leiab aset reedel. Kokku läbitakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 302,51 kilomeetrit.

MM-sarja punktiseis sõitjate arvestuses:

1. Thierry Neuville - 207 punkti

2. Ott Tänak - 178 p

3. Sebastien Ogier - 166 p

4. Elfyn Evans - 161 p

5. Adrien Fourmaux - 140 p

6. Kalle Rovanperä - 114 p

7. Takamoto Katsuta - 80 p

8. Dani Sordo - 44 p

9. Sami Pajari - 41 p

10. Esapekka Lappi - 33 p

11. Andreas Mikkelsen - 29 p

12. Gregoire Munster - 27 p

...

28. Jourdan Serderidis - 2 p

MM-sarja punktiseis tootjate arvestuses:

1. Hyundai - 482 punkti

2. Toyota - 465 p

3. M-Sport Ford - 245 p

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Neljapäev, 17. oktoober

SS1 16.05 Velká Chuchle (2,55 km)

SS2 19.26 Klatovy 1 (11,78 km)

Reede, 18. oktoober

SS3 09.02 Klatovy 2 (11,78 km)

SS4 10.32 Strašín 1 (26,69 km)

SS5 11.42 Šumavské Hoštice 1 (16,85 km)

SS6 14.11 Klatovy 3 (11,78 km)

SS7 17.14 Strašín 2 (26,69 km)

SS8 18.24 Šumavské Hoštice 2 (16,85 km)

Laupäev, 19. oktoober

SS9 08.58 Granit und Wald 1 (20.05 km)

SS10 10.05 Beyond Borders 1 (24,33 km)

SS11 11.34 Schärdinger Innviertel 1 (17,35 km)

SS12 15.28 Granit und Wald 2 (20,05 km)

SS13 16.35 Beyond Borders 2 (24,33 km)

SS14 18.04 Schärdinger Innviertel 2 (17,35 km)

Pühapäev, 20. oktoober

SS15 10.11 Am Hochwald 1 (12,17 km)

SS16 11.35 Passauer Land 1 (14,87 km)

SS17 12.33 Am Hochwald 2 (12,17 km)

SS18 14.15 Passauer Land 2 (14,87 km) - punktikatse