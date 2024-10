OTSEBLOGI | Ogier' eksimus aitas Tänaku liidrikohale

Seis 15. kiiruskatse järel: 1. Tänak 2:16.30,9, 2. Ogier +1,9, 3. Evans +7,2, 4. Neuville +34,4, 5. Katsuta +1.25,9, 6. Munster +3.23,2.

Seis pühapäeva lõikes: 1. Fourmaux 6.09,2, 2. Evans +2,2, 3. Katsuta +3,1, 4. Neuville +3,6, 5. Tänak +3,8, 6. Munster +9,5, 7. Ogier +10,9, 8. Serderidis +51,5, 9. Mikkelsen +1.53,7.

Laupäev

Ott Tänak alustas laupäeva võimsas hoos, kui võitis päeva esimese kiiruskatse ja möödus üldarvestuses teist kohta hoidnud Sebastien Ogier'st. Järgmisel katsel jäi eestlase tempo ootamatult tagasihoidlikuks, mistõttu sai Ogier teisele kohale tagasi.

Hommiku viimane, 11. kiiruskatse pakkus mitmetele pilootidele negatiivseid elamusi. Libedate teeolude tõttu sõitsid rajalt välja murule nii Gregoire Munster (M-Sport Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) kui ka Thierry Neuville (Hyundai). Viimane tegi lausa kaks sõiduviga, mille tulemusel kukkus belglane liidrikohalt neljandaks. Ogier lõikas Neuville'i ebaõnnest kasu ning tõusis hoolduspausi eel uueks liidriks. Toyota piloodile järgnesid Tänak ja Evans.

Current overall rally leader & championship favorite Thierry Neuville went off-track twice, the second one here where he momentarily stuck on a ditch.#WRC #CER2024 pic.twitter.com/aJmmsvmqyf — D A N N Y (@Danny10_DotCom) October 19, 2024

Pärast hoolduspausi noppis Tänak katsevõidu, millega vähendas üldarvestuses vahe Ogier'ga 1,1-sekundiliseks. Ogier ei jäänud vastust võlgu ning võitis kaks viimast kiiruskatset, suurendades edumaa 5,2 sekundi peale. Tänak näitas kahel viimasel katsel vastavalt kolmandat ja teist aega.

Päeva kõige õnnetum piloot oli Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), kes sõitis hommikul kahel korral teelt välja, lõhkus auto esidiferentsiaali ning pidi rehvi vahetama. 11. kiiruskatse eel oli prantslane sunnitud katkestama.

Laupäeval jagati pärast 14. kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka esimesed punktid. Ogier teenis esikoha eest 18 silma, Tänak 15, Evans 13 ja Neuville 10. Rally1 meestest tulid punktidele veel Katsuta (8 p), Sami Pajari (Toyota; 6 p) ja Munster (4 p). Punktide teenimiseks peavad sõitjad pühapäeval ka ralli finišisse jõudma.

Pühapäeval on sõitjatel võimalik koguda maksimaalselt 12 punkti. Võistluspäeva parim teenib seitse punkti ja punktikatselt on võimalik veel viis lisasilma noppida.

Reede

Esimene täispikk võistluspäev Tšehhi teedel algas edukalt Sebastien Ogier' jaoks, kes võitis esimese jõuproovi ja kasvastas edu lähima jälitaja Thierry Neuville'i ees 3,2 sekundi peale. Kaheksakordne maailmameister tegi aga järgmisel katsel sõiduvea, mille Neuville ära kasutas ning belglane vähendas vahe 0,3-sekundiliseks.

Viiendal kiiruskatsel sai Ott Tänak oma esimese katsevõidu, millega kerkis üldarvestuses kolmandaks. Sama katse järel haaras üldarvestuses juhtohjad enda kätte Neuville, kes suutis Ogier'd kolme sekundiga edestada. Viiendal katsel leidis aset ka üks ehmatav olukord, kui Neuville'i ja Tänaku tiimikaaslane Andreas Mikkelsen sõitis teelt välja, misjärel katse peatati punase lipuga.

Andreas Mikkelsen lost the car and crashed hard into some wooden poles on the side of the road just after passing the fourth split.

Not what Hyundai needed for their manufacturers' championship aspirations.#WRC #CER2024 pic.twitter.com/Jk7yp4hv39 — D A N N Y (@Danny10_DotCom) October 18, 2024

Pärastlõunane programm algas paraja üllatusega, kui etapivõidu noppis Takamoto Katsuta (Toyota). Sellele järgnenud seitsmendal katsel võimutses Neuville, kes suurendas oma edumaa Ogier' ees 6,9-sekundiliseks. Ogier andis kaheksandal katsel väikese vastulöögi, kui sai oma kolmanda etapivõidu, kuid kokkuvõttes teenis vanameister võrreldes Neuville'iga vaid pool sekundit tagasi.

"Mul on väga hea meel finišis olla. Sel [kaheksandal - ERR] katsel on lihtne vigu teha. Minu ainsaks eesmärgiks oli õhtuks kohale jõuda, nii et võtsin veidi rahulikumalt. Mõnes kohas kaotasin seetõttu aega, aga see pole praegu oluline," rääkis Neuville kaheksanda katse järel.

Ott Tänak püsis kogu pärastlõuna kolmandal kohal, kuigi Elfyn Evans (Toyota) jõudis temast üks hetk 0,2 sekundi kaugusele. Evansi viimane katse ebaõnnestus, seevastu Tänak sõitis välja paremuselt kolmanda aja ja sai laupäevaks pisut hingamisruumi juurde. "Vähemalt oli meil puhas päev. Proovisime tänasest maksimumi võtta," ütles Tänak võstluspäeva järel.

Neljapäev

Ralli algas tehnilise linnakatsega, kus kiireimat aega näitas Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas 0,6 sekundiga tiimikaaslast Takamoto Katsutat. MM-sarja üldliider Thierry Neuville (Hyundai) loovutas võrreldes prantslasega täpselt kaks sekundit. Ott Tänak (Hyundai) kaotas kiireimale 2,2 sekundit ja sai kaheksanda koha.

Järgmisel katsel näitas nobedaimat minekut Neuville, edestades teiseks tulnud Tänakut täpselt sekundiga. Sellest belglasele piisas, et tõusta üldarvestuses Ogier' selja taha teisele kohale. Tänak kerkis kolme koha võrra viiendaks.

Eelvaade

Tšiili MM-ralliga lõppes pikk kruusarallide seeria ning tänavune hooaeg kulmineerub kahe asfaldiralliga, millest esimene on Kesk-Euroopa ralli. Kahel esimesel päeval väisatakse Tšehhi teid ning teise ja kolmanda võistluspäeva kiiruskatsed leiavad aset kas Saksamaal või Austrias.

Hyundai läheb hooaja eelviimasele etapile tavapäraselt MM-sarja liidri Thierry Neuville'i ning üldarvestuses teist kohta hoidva Ott Tänakuga, aga kolmanda auto rooli taha istub Andreas Mikkelsen, kelle jaoks on see hooaja neljas ja ühtlasi ka viimane start.

Tänaku sõnul on alles teist aastat WRC kalendrisse kuuluv Kesk-Euroopa ralli sarja parim asfaldiralli. "Naudin isiklikult Kesk-Euroopa teid asfaldirallidest kõige enam. Suur osa teedest on sel aastal täiesti uued, mis peaks ralli huvitavamaks tegema."

"Eelmisel aastal oli stardipositsioon märgade olude tõttu väga oluline, tee läks iga autoga aina mudasemaks. Ilm mängib ka sel aastal kindlasti suurt rolli," jätkas Tänak. "Austria ja Saksamaa on sarnased, põldudevahelistel teedel on erinevaid kurve, aga Tšehhi teed viivad metsa vahele, kus on lõhkine asfalt ja teravad ääred."

Toyota eest on sedapuhku stardis Sebastien Ogier, Eflyn Evans, Takamoto Katsuta ning Sami Pajari. M-Spordi värvides sööstavad võistlustulle Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ja erasõitjana Jourdan Serderidis.

Hooaja eelviimase etapi eel püsib meistritiitli kursil Thierry Neuville, kes edestab üldarvestuses Ott Tänakut 29 punktiga ning Sebastien Ogier'd ja Elfyn Evansit vastavalt 41 ja 46 punktiga. Belglane kindlustab endale MM-tiitli, kui ta edestab ralli kokkuvõttes Tänakut vähemalt kahe punktiga ning ei loovuta Ogier'le üle 10 ja Evansile 15 punkti.

Kesk-Euroopa ralli avapäeval on kavas kaks kiiruskatset. Esimene täispikk võistluspäev leiab aset reedel. Kokku läbitakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 302,51 kilomeetrit.

Ajakava ja katsevõitjad:

Neljapäev, 17. oktoober

SS1 16.05 Velká Chuchle (2,55 km) - Ogier

SS2 19.26 Klatovy 1 (11,78 km) - Neuville

Reede, 18. oktoober

SS3 09.02 Klatovy 2 (11,78 km) - Ogier

SS4 10.32 Strašín 1 (26,69 km) - Evans

SS5 11.42 Šumavské Hoštice 1 (16,85 km) - Tänak

SS6 14.11 Klatovy 3 (11,78 km) - Katsuta

SS7 17.14 Strašín 2 (26,69 km) - Neuville

SS8 18.24 Šumavské Hoštice 2 (16,85 km) - Ogier

Laupäev, 19. oktoober

SS9 08.58 Granit und Wald 1 (20.05 km) - Tänak

SS10 10.05 Beyond Borders 1 (24,33 km) - Evans

SS11 11.34 Schärdinger Innviertel 1 (17,35 km) - Ogier

SS12 15.28 Granit und Wald 2 (20,05 km) - Tänak

SS13 16.35 Beyond Borders 2 (24,33 km) - Ogier

SS14 18.04 Schärdinger Innviertel 2 (17,35 km) - Ogier

Pühapäev, 20. oktoober

SS15 10.11 Am Hochwald 1 (12,17 km)

SS16 11.35 Passauer Land 1 (14,87 km)

SS17 12.33 Am Hochwald 2 (12,17 km)

SS18 14.15 Passauer Land 2/punktikatse (14,87 km)

MM-sarja punktiseis sõitjate arvestuses:

1. Thierry Neuville - 207 punkti

2. Ott Tänak - 178 p

3. Sebastien Ogier - 166 p

4. Elfyn Evans - 161 p

5. Adrien Fourmaux - 140 p

6. Kalle Rovanperä - 114 p

7. Takamoto Katsuta - 80 p

8. Dani Sordo - 44 p

9. Sami Pajari - 41 p

10. Esapekka Lappi - 33 p

11. Andreas Mikkelsen - 29 p

12. Gregoire Munster - 27 p

...

28. Jourdan Serderidis - 2 p

MM-sarja punktiseis tootjate arvestuses:

1. Hyundai - 482 punkti

2. Toyota - 465 p

3. M-Sport Ford - 245 p