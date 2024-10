OTSEBLOGI | Neuville kasvatas vahet, Evans hingab Tänakule kuklasse

Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Neuville 42.28,0, 2. Ogier +3,3, 3. Tänak +6,3, 4. Evans +7,1, 5. Katsuta +18,7, 6. Pajari +47,7, 7. Fourmaux +58,8, 8. Munster +1.32,5.

Reede

Reede hommikul heitlesid esikoha nimel vanameister Sebastien Ogier ja karjääri esimest MM-tiitlit jahtiv Thierry Neuville. Ogier alustas päeva katsevõiduga, millega ta kasvatas edu belglase ees 3,2 sekundi peale. Kaheksakordne maailmameister tegi aga järgmisel katsel sõiduvea, mille Neuville ära kasutas, vähendades vahe 0,3-sekundiliseks.

Viiendal katsel sai Ott Tänak oma esimese katsevõidu ning ta kerkis kokkuvõttes kolmandaks. Katsel hõivas teise koha Neuville, kes tõusis ühtlasi üldarvestuses liidriks. Ogier kaotas talle lõunapausiks 2,7 ja Tänak 3,8 sekundit. Viienda kiiruskatse lõpetas varakult punane lipp, kuna Neuville'i ja Tänaku tiimikaaslane Andreas Mikkelsen sõitis teelt välja.

Lühikesele pausile järgnenud kuuendal katsel võimutses Takamoto Katsuta. Teiseks tuli Neuville ja kolmas koht kuulus Ogier'le. Kokkuvõttes kasvatas belglane edumaa 3,3-sekundiliseks. Tänak sai kirja paremuselt viienda aja ning lubas Elfyn Evansi endast 0,8 sekundi kaugusele.

FIRST MAJOR INCIDENT OF THE DAY!



Andreas Mikkelsen lost the car and crashed hard into some wooden poles on the side of the road just after passing the fourth split.

Not what Hyundai needed for their manufacturers' championship aspirations.#WRC #CER2024 pic.twitter.com/Jk7yp4hv39