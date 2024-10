OTSEBLOGI | Kraavi sõitnud Neuville kukkus liidrikohalt neljandaks, Tänak teine

Seis 11. kiiruskatse järel: 1. Ogier 1:37.58,2, 2. Tänak +4,6, 3. Evans +8,3, 4. Neuville +33,6, 5. Katsuta +1.02,4, 6. Pajari +1.49,9, 7. Munster +2.51,0.

Reede

Esimene täispikk võistluspäev Tšehhi teedel algas edukalt Sebastien Ogier' jaoks, kes võitis esimese jõuproovi ja kasvastas edu lähima jälitaja Thierry Neuville'i ees 3,2 sekundi peale. Kaheksakordne maailmameister tegi aga järgmisel katsel sõiduvea, mille Neuville ära kasutas ning belglane vähendas vahe 0,3-sekundiliseks.

Viiendal kiiruskatsel sai Ott Tänak oma esimese katsevõidu, millega kerkis üldarvestuses kolmandaks. Sama katse järel haaras üldarvestuses juhtohjad enda kätte Neuville, kes suutis Ogier'd kolme sekundiga edestada. Viiendal katsel leidis aset ka üks ehmatav olukord, kui Neuville'i ja Tänaku tiimikaaslane Andreas Mikkelsen sõitis teelt välja, misjärel katse peatati punase lipuga.

