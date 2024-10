Avavooru pettumuse unustanud Barcelona lõi Meistrite liigas üheksa väravat

Barcelona läks eelmisele Meistrite liiga kohtumisele vastu koduliigas saadud 10:1 ja 8:1 võidu pealt, aga kaotas siis hiilgava avapoolaja teinud Manchester Cityle ootamatult 0:2. See matš jäi neid saatma ka Liga F-i naastes, sest pühapäeval läks linnarivaal Espanyol nende vastu juhtima 20. minutil ja oli eduseisus 59. minutini, mil Barcelona viimaks kaane pealt sai. Kohtumine lõppes meistrite 7:1 võiduga.

Kolmapäevaseks Meistrite liiga matšiks Hammarby vastu oli taastunud tavapärane olukord, sest Barcelona hoidis palli 75 protsenti mänguajast ning tegi Rootsi klubi raamidesse 17 pealelööki, millest sisse läksid üheksa. Kaks väravat said kirja Caroline Graham Hansen ja Claudia Pina, ühe tabamuse lisasid Esmee Brugts, Fridolina Rolfö, Ewa Pajor, Mapi Leon ja Alexia Putellas.

Kolm aastat Arsenali naiskonda juhendanud rootslane Jonas Eidevall pani päev varem ameti maha ja mängus Norra klubi Valerenga vastu juhendas võistkonda tema abitreener Renee Slegers, ent Londoni naiskond teenis ikkagi 4:1 võidu. Emily Fox viis Arsenali juba teisel minutil juhtima, Caitlin Foord lisas enne pooltunni täitumist teise ning mängu lõpus sahistasid Valerenga võrku veel Mariona Caldentey ja Alessia Russo.

Man City kolmapäeval nii uhket mängupilti ei näidanud ja pidi St. Polteni vastu teisel poolajal tulema välja 1:2 kaotusseisust. Mary Fowleri 80. minuti värav tõi külalisnaiskonnale lõpuks 3:2 võidu. Müncheni Bayern alistas Torino Juventuse võõrsil 2:0, Linda Dallmanni avapoolaja väravale tõi teisel kolmveerandtunnil lisa Pernille Harder.

C-grupis on kahe vooru järel täisedu Müncheni Bayernil, Arsenal ja Juventus on kogunud kolm punkti ja Valerenga jätkab nullil. D-grupis on situatsioon sarnane, Cityl on kuus, Barcelonal ja Hammarbyl kolm ning St. Poltenil null.

Neljapäevases keskses kohtumises võõrustab Wolfsburg Lyoni. Ühe või teise naiskonna osalusel on viimasest 15 Meistrite liiga finaalist mängitud 13, omavahel on finaalis kohtutud neli korda, viimati hooajal 2019/20.