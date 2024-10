Dorothea Wierer jätkamisest: see polnud lihtne otsus

Mulluse hooaja lõppedes ütles Wierer, et jätkab laskesuusatamisega 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiani.

"Kuna naise jaoks on aeg piiratud, siis polnud seda lihtne otsustada, sest tahan saada emaks," lausus Wierer, kel oli variant loobuda ka 2020. aasta Antholz-Anterselva MM-i järel, intervjuus väljaandele Corriere dello Sport.

"Samuti kartsin aga, et kahetsen mõne aasta pärast otsust mitte osaleda koduses Antholzis toimuvatel olümpiamängudel. Loogilisem olnuks lõpetada 2020. aasta maailmameistrivõistlustel järel, kui olin 30-aastane ja mul oli kogu elu ees."

Wierer on emadusele pikalt mõelnud. "Kas oli raske plaane edasi lükata? Väga raske. Minu ümber on palju lastega inimesi ja ma näen, kui ilus see on. Raske on sellest loobuda. Ma ei jõua ära oodata, kui saan Stefanoga [abikaasa Stefano Corradini] pere luua. Kodus on kõik juba valmis."

Kuigi MK-sarjas ringleb mitmeid laskesuusatajaid, kes on pärast emaks saamist tippsporti naasnud - näiteks Anais Chevalier-Bouchet, Justin Braisaz-Bouchet, Baiba Bendika, Marie Dorin-Habert -, siis Wierer kahe asja ühendamisse ei usu.

"Ma mõtlen, kust nad selle energia võtavad," naeris ta. "Mina seda ei sooviks, sest tunneks siis, et ei anna endast sada protsenti."

Praeguseks 34-aastane Wierer võitis hooaegadel 2018/2019 ja 2019/2020 MK-sarja. MM-idelt on tal tosin medalit, neist kaks individuaalset kulda. Olümpiamängudelt on itaallannal seni kolm pronksi, neist üks individuaalne.