Koduse korvpalliliiga tulevikutäht on ilmselt liitumas Kalev/Cramoga

19-aastane ja 198 cm pikkune tagamängija käis Viimsi eest sel hooaja väljakul kolmes karikamängus ja ühes Eesti-Läti korvpalliliiga kohtumises. Karikavõistlustel teenis Vaaks keskmiselt 29 minutit mänguaega ning viskas selle ajaga keskmiselt 19 punkti ja andis 2,3 korvisöötu. Ainsas Eesti-Läti liiga mängus Viimsi eest viibis Vaaks väljakul pea 27 minutit, viskas 13 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Vaaks näeb Viimsi meeskonnas ja treenerites suurt rolli oma arengus ja valmisolekus edasiseks karjääriks, "Tahan tänada selle aasta ja kahe kuu eest, mis ma olen siin veetnud, kõiki fänne, treenereid, taustajõude ja eelkõige meeskonnakaaslasi, kes tegid siin veedetud aja unustamatuks," sõnas Vaaks klubi pressiteate vahendusel.

"Olen tänu Viimsile arenenud meeletult nii mängijana kui ka inimesena. Eraldi tahaks välja tuua treenerid Valdo Lipsu ning Asko Meinerit, kes on olnud minu arengus asendamatud. Tänu Viimsile on mul nüüd tekkinud võimalus teha enda karjääris samm edasi ning pärast pikka mõtlemist tunnen, et olen valmis järgmiseks väljakutseks. See ei ole kindlasti head aega ning kohtume juba varsti saalis. Aitäh, Viimsi!" lisas noormängija.

"Loomulikult on meile kahju, et Stefan lahkub ja läheb edasi koduse konkurendi juurde. Kuid isiklikus plaanis on meil Stefani üle hea meel, et suurem võistkond oli temast huvitatud ja väljaostu teostas," sõnas Viimsi peatreener Valdo Lips. "Meie klubi ja meeskonna üheks oluliseks eesmärgiks, lisaks meeskondlikule kohale, on arendada mängijaid, et neil oleks võimalus oma karjääris samm edasi teha. Kui eelmise hooaja alguses laiem korvpalliüldsus ei teadnud Stefan Vaaksist pea midagi, siis nüüd on ta üks koduse liiga kuumimaid nimesid, kellest räägitakse. Võtame Stefani uut lepingut kiitusena oma tööle ja oleme tänulikud, et Stefan meie klubi liige on olnud ja meiega koostööd teinud."

Kuigi Vaaksi uut klubi pole veel avalikustatud, on selleks tõenäoliselt BC Kalev/Cramo. Eesti meisterklubi jäi hiljuti ilma põhitagamängijaks toodud Arik Smithist, kes peab minema operatsioonile ning ilmselt ülejäänud hooaja vahele jätma. Kalev/Cramo esindajad Eesti meediaväljaannetele üleminekut kolmapäeval veel ei kinnitanud.