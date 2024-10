Noored Eesti ratturid liituvad värskelt loodud Belgia tiimiga

Puuraid on uuel hooajal teist aastat juunioride seltskonnas, kirjutab EJL.ee. Tema lemmikvõistluseks on Paris – Roubaix', tänavu võidutses ta koos Eesti maanteeratturite koondisega Rahvuste Karikasse kuuluval Slovakkia velotuuri kolmandal etapil ning oli teine Limburgse Pijli sõidul.

Suppi on tuleval aastal esimest aastat juunior. Tema lemmikvõistluseks on Prantsusmaa velotuur. Tänavu krooniti ta M-16 klassis Balti meistriks ning Eesti meistrivõistluste kuldse medali on ta kaela saanud viiele korral.

Flanders U-19 Academy on värskelt Belgias loodud tiim noortele lootustandvatele jalgratturitele.