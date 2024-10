Eesti parim naiste rannavolleduo teeb debüüdi kõrgeima taseme turniiril

Viimati osalesid eestlannad MK-sarjas septembri lõpus, mil nad saavutasid Futures taseme etapil Türgis hõbemedalid. Pärast seda naasis paar kodumaale treenima ning oli seejärel treeninglaagris Leedus, vahendab volley.ee.

Nüüd ootab Eesti duot ees kaks kõrgeima taseme etappi, pärast 17.-23. oktoobril toimuvat Joao Pessoat mängitakse ka novembri alguses Rio de Janeiros. Mõlemal etapil alustavad eestlannad kvalifikatsioonist.

Joao Pessoa etapi kvalifikatsioon algab kolmapäeval, Hollase ja Remmelga esimesed vastased on kell 17.30 hispaanlannad Maria Carro – Sofia Gonzalez.

Liisa Remmelg ütles MK-etapi eel, et seis on hea ja ta loodab Brasiilia oludega kiirelt kohaneda. "Oleme saanud Rivoga (treener Rivo Vesik-toim) viimastel nädalatel palju trenni teha ja seis on hea. Eestis pole väljas trenni teha saanud, seega on vaja siin Brasiilias oludega kiirelt kohaneda. Aga tunne on tegelikult enesekindel, sest teame, et tööd on palju tehtud," kommenteeris võrkpallur.

"Iga võit on õnnestumine. Mängimegi punkt-punkti haaval. Meil pole siin midagi kaotada ja oleme uhked, et siin mängida saame," lisas Remmelg.