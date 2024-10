Põlva Serviti alustab nädalavahetusel Hollandis eurohooaega

Eurosarjas 2004. aastal debüteerinud Serviti uhkeimad hetked leidsid aset hooaegadel 2006/07, 2014/15 ja 2020/21. Nii 2006. kui 2015. aastal mängis Serviti end kaheksandikfinaali, ent 2021. aastal võideldi koht välja veerandfinaalis. Servitit jäi poolfinaalist lahutama Rootsi Ystads IF. Pärast seda on Serviti piirdunud eurosarja kolmanda ringiga.

Sel hooajal on Serviti meistriliigas ja Balti liigas püsinud võitmatuna. "Oleme rahulikult toimetanud. Septembri-oktoobri lõpus oli kalender tihedam, mistõttu saime paremasse vormi ning koostöö läks paremaks," kommenteeris 20-aastase eurosarja staažiga Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Oleme jälginud ja analüüsinud Hollandi võistkonda, kuid eks videodest visete kvaliteet ja kiirus just kõige paremini üle ei kandu. Hollandlaste puhul on tegemist teravate tagameestega ja arvata võib, et mees-mehe duellidest saavad määravad olukorrad. Nemad kodumänge naljalt ära ei anna ning kui vaadata nende mänge Hollandi-Belgia liigas, on nad järjest paremaks ja stabiilsemaks läinud," tõdes Musting.

JD Techniek Hurry-Up'i eurosarja ajalugu on kirev. Klubi mängis Challenge Cup'i vahemikus 2011-20, üheksa aasta jooksul piirduti mitmeid kordi teise ja kolmanda ringiga, tugevaimaks soorituseks jäi 2017. aastal poolfinaali jõudmine. Praeguse euroliiga, European Cup'iga, tehti algust 2021. aastal. Debüütaastal jäi Hurry-Up'i saagiks avaring ning hooajal 2022/23 jõuti teise ringi.

"Suhteliselt võrdsed võimalused. Väga palju hakkab sõltuma mängurütmi hoidmisest, millega oleme varem patustanud. Eks võõrsil mäng saab oluliseks," sõnas Musting.

Võõrsilmäng toimub sel laupäeval, 19. oktoobril, kui avavile kõlab Eesti aja järgi kell 20. Nädal hiljem täidab võõrustaja rolli Serviti.

Serviti eurosarja kohtumised

19.10. Holland 20:00 (Eesti aja järgi) JD Techniek Hurry-Up – Põlva Serviti

26.10. Mesikäpa Hall 17:00 Põlva Serviti – JD Techniek Hurry-Up