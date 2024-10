37-aastane Colombia rattalegend tahab saada jalgpalluriks

Jaanuari lõpus 38. sünnipäeva tähistav Uran on pea 20-aastase profikarjääri jooksul võitnud etapi kõigil suurtuuridel, saavutas Londoni olümpiamängudel maanteesõidus hõbemedali ning tulnud kokkuvõttes teiseks nii Itaalia kui Prantsusmaa velotuuril.

Alates 2016. aastast on Colombia sporditäht sõitnud Cannondale'i, praegu EF Education-EasyPosti nime kandvas võistkonnas, kuid kukkus tänavusel Hispaania velotuuril ning suure tõenäosusega jäi see ka tema karjääri viimaseks võistluseks.

Eelmisel telehooajal jooksis Lõuna-Ameerika ekraanidel 99-osaline Urani elust rääkiv teleseriaal "Rigo", mis kogub nüüd erinevaid auhindu ning selle ja saabuva karjääri lõpu raames andis rattur kodumaa ajalehele El Colombiano nädala alguses pika intervjuu.

"Pühendun nüüd profijalgpallile. See on minu täitumata unistus ning vaatan, mis võib juhtuda. On päris hullumeelne mõelda, et "Rigo" võitleb rahvusvaheliste auhindade nimel, aga minu eesmärk on profijalgpall. Mul ei ole midagi kaotada! Olen võib-olla hull, aga mulle meeldib uusi asju proovida," rääkis Uran intervjuus.

Uran nimetas Colombia ajaloo parimateks ratturiteks Egan Bernali ning tema enda ees 2014. aastal mälestusväärselt Giro üldvõidu teeninud Nairo Quintana; ootuspäraselt ütles ta, et kõigi aegade parimaks ratturiks on Tadej Pogacar. "Ma ei ole kedagi temasugust oma elu jooksul näinud. Tahaksin näha, et ta sõidab ka minuvanuselt välja samasuguseid tulemusi - aga need sõitjad on kõrgeimal tasemel treeninud juba 14-aastasest peale ning ma ei usu, et see juhtub," sõnas ta.