Võrkpallikarikavõistlused algavad Võru klubide duelliga

Neljapäeval kell 19 Võru spordikooli võimlas toimuv mõõduvõtt on Danpower/Võru kodumäng ja korraldajad kutsuvad pealtvaatjaid end valmis panema ajarännakuks, vahendab volley.ee.

"Pane end valmis ajarännakuks – tõmba selga oma kõige ägedam retro fänniriietus ja tunne end nagu 70ndatel! Õhtut viib läbi Margus Ader ja parimaid retrobiite mängib DJ Tõnu Tiks!" on korraldajate üleskutse fännidele.

Korduskohtumine toimub Võru spordihallis 25. oktoobril kell 19. Selle paari võitja kohtub poolfinaalis Tartu Bigbanki ja IMsport/Türi SK paari võitjaga. Ülejäänud veerandfinaalid algavad järgmisel nädalal.

Nädalavahetusel peeti esimene eelringi kohtumine, kui vastamisi läksid esiliigaklubid Advokaadibüroo Premium/Rae vald ja EstNor/Kiili ja 3:1 jäi peale EstNor/Kiili meeskond.

Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalpaarid:

EMÜ/Structura vs Pärnu VK

Selver x TalTech vs Advokaadibüroo Premium/Rae vald või EstNor/Kiili

Danpower/Võru VK vs Võru Barrus VK

IMsport/Türi SK vs Tartu Bigbank