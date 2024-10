Selver ja Pärnu lähevad eurosarjade kordusmängudes edasipääsu püüdma

Selver x TalTechi meeskond läheb CEV Cupi 1/32-finaalis võõrsil kell 21 vastamisi Sloveenia klubi Maribori OK-i Ventiga. Avamängu võitis Eesti klubi 3:1 ja on seega korduskohtumise eel väikeses eelisseisus.

Andres Toobali juhendatav meeskond pidas nädalavahetusel ka Cronimet liiga mängu, kus saadi hooaja kolmas kaotus, jäädes 1:3 alla Ezerzeme/DU-le. Selles kohtumises ei saanud meeskonda aidata kogenud Keith Pupart, kellele teeb häda jalavalu, Denis Losnikovile teeb muret põlvevalu. "Seetõttu ei tahtnud neid lõhkuda, sest euromäng on veel ees. See selgub jooksvalt, kuidas neid Sloveenias kasutada saame. Lisaks on Lincoln Williamsil samuti põlv tunda hakanud andma ja ka see teeb meie olukorra murelikuks ning ebastabiilseks ja kandub üle ka väljakule," rääkis Toobal meeskonda tabanud muredest.

"Teatud eelis meil Maribori vastu kodus saadud 3:1 võidu tõttu on, aga samas ei tähenda see suurt midagi ja edasipääsuks peame maksimaalselt pingutama. Lihtne pole, meie mäng käib väga palju üles-alla ja murdume liiga lihtsalt nii mängudes kui ka trennides. See tuleb korda saada, kui tahame võimalusi omada," lisas juhendaja.

CEV Challenge Cupil osalev Pärnu Võrkpalliklubi läheb kell 19 1/32-finaalis vastamisi Ukraina klubi Horodoki Epicentr-Podolyanyga. Avamängu võitis Epicentr 3:0, seega vajavad vastased edasipääsuks kaht geimivõitu. Kui Pärnu suudab aga mängu 3:0 või 3:1 võita, otsustab edasipääseja kuldne geim.

Peatreener Rainer Vassiljev tõdes, et kuigi kodusaalis saadi tugevalt vastaselt 0:3 kaotus, võib meeskond püstipäi kordusmängule minna.

"Kindlasti avakohtumises mängu oli ja pead me kuhugi peitma ei pea, suutsime mängida küll. Kui me rünnakul teeme mõttega lahendusi, siis järgmine samm on, et julgestus peab järgi tulema. Vastasel on tempo kvaliteet väga korralik blokis ja seetõttu on see äärmiselt oluline. Me ei saagi kõiki palle maha lüüa, seal tuleb blokki kasutada, et palle tagasi võita, sõrmedest auti lüüa jne. Olukordade hindamine ja sealt kontrarünnaku üles ehitamine on kordusmängus oluline," sõnas peatreener.