Venemaa olümpiakomitee juht paneb ameti maha

Viimased kuus aastat Venemaa olümpiakomitee juhiks olnud Stanislav Pozdnjakov on otsustanud tagasi astuda.

"Geopoliitilised väljakutsed, millega meie riik silmitsi seisab, nõuavad kesksete tegevusvaldkondade - sealhulgas tippspordi - juhtimise tsentraliseerimist. Venemaa olümpialiikumise tugevdamiseks on aeg uueks juhiks ja tema meeskonnaks," sõnas Pozdnjakov.

Venemaa sportlased on osa Pozdnjakovi ametiajast rahvusvahelisest tippspordist eemal olnud, esmalt dopinguskandaalide ning praegu Ukraina sõjalise ründamise tõttu. Kui Tokyo olümpiamängudel võisteldi Venemaa olümpikomitee nime all ning ei saanud osaleda riigi sümboolikaga, siis Pariisi olümpiamängudel said loa võistelda individuaalsportlased, kes ei olnud seotud Venemaa sõjaliste organitega ega toetanud sõda Ukraina vastu. Kümnel alal osalenud 32 sportlast võitsid kokku viis medalit, sealhulgas ühe kulla.

Venemaa võimude arvates olid Pariisi mängudeks neile kehtestatud sanktsioonid ebaausad ning osa sportlasi, kes said loa võistelda, loobusid sellest. Endine vehkleja Pozdnjakov ütles aprillis, et Venemaa olümpiakomitee toetab neid sportlasi, kelle jaoks on rahvusvahelise olümpiakomitee sanktsioonid diskrimineerivaks.

Toetame alati enda sportlasi," vahendas uudisteagentuur RIA kevadel Pozdnjakovi sõnu. "Kuid rõhutame, et ROK-i seatud tingimused on ebaseaduslikud, ebaausad ja vastuvõetamatud."