Noored Olümpiale kuulutab välja Eesti suurima noorsportlaste stipendiumikonkursi

Eesti eraisikute ja ettevõtjate toel loodud noorte sportlaste tugisüsteem pakub stipendiumi raames lisaks rahalisele toele erinevaid koolitusi, mis õpetavad, kuidas treenida oma vaimset poolt ja leida toetajaid. Kandideerima on oodatud kõik 18- kuni 23-aastased olümpiamängude kavas olevaid individuaalalasid harrastavad sportlased, kes pürgivad spordimaailma absoluutsesse tippu.

"Noored Olümpiale stipendiumil on olnud kindlasti väga oluline roll minu karjääris," sõnas olümpiavõitja Katrina Lehis. "Kui ma 2018. aastal selle stipendiumi sain, siis olin ma just pärast emaks saamist tippsporti naasmas ning nii mõnigi kahtles, kas suudan veel tippu jõuda. Ma ei kuulunud epeenaiskonda ega polnud võitnud veel Euroopa meistritiitlit. Noored Olümpiale stipendiumi saamine andis nii palju positiivsest energiat, sest keegi uskus minusse. See pani rohkem pingutama ja süvendas ka endas usku, et ma suudan jõuda tippu."

Stipendiumikonkursi võitjad saavad rahalise toe ja maailmatasemel koolitused terveks olümpiatsükliks ehk kuni neljaks aastaks. Stipendiumi rahaline maht on Eestis kõige suurem - sportlasele eraldatakse 10 000 eurot aastas, mis teeb täis-olümpiatsükli kohta 40 000 eurot. Väljaantava stipendiumi üheks osaks on sportlase vaimne treening (spordipsüholoogia ja mindset coaching), mis aitab noorel sportlasel seada eesmärke ning õpetab toime tulema tagasilöökide ja pingetega nii treeningutel kui võistlussituatsioonis. Lisaks on fookuses meeskonna loomise, toetjatega suhtlemise, isikubrändi kujundamise, finantsosksute ja turundusoskuste arendamisele suunatud koolitused.

Noored Olümpiale stipendiumikomisjoni liikme, olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on sihtasutuse Noored Olümpiale tegevus Eesti spordis erakordne ning heaks eeskujuks ka riiklikele tugisüsteemidele. "Soovitan Noored Olümpiale stipendiumile kandideerida kõigil, kes julgevad suurelt unistada ja on valmis selle nimel ka kõvasti tööd tegema", lisas Kanter.

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Sihtasutuse ühe asutaja ja eestvedaja Paavo Pauklini sõnul on stipendiumiprogramm andnud kaheksa aaasta jooksul väga suure mõju Eesti sporti arendades mitmeid tänaseid Eesti spordi tipptegijaid. "Rõõm on näha, et oleme suutnud leida suure hulga eraisikutest ja ettevõtjatest toetajaid, keda meie tegevus kõnetab. Oleme tõenäoliselt kõige effektiivsem toetuseraha kasutaja, sest 100 protsenti toetajatelt saadud rahast jõuab sportlasteni ning ettevõtjatest sihtasutuse juhid tegutsevad tasu saamata. Pikaajaline eesmärgipärane tegevus, süsteemsus ja kirg on edukuse aluseks nii spordis kui ettevõtluses. Kutsume meie toetajate ringiga liituma kõiki Eesti ettevõtjaid, kellele läheb korda, et meie järelkasvul oleks edaspidi inspireerivaid eeskujusid spordis."

Sihtasutus Noored Olümpiale stipendiumi on eelnevalt pälvinud Katrina Lehis (epeevehklemine), Marten Liiv (kiiruisutamine), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Susannah Kaul (paraujumine), Mehis Udam (laskesuusatamine), Viktoria Vesso (naistemaadlus), Gedly Tugi (odaviskamine), Johanna Maria Jõgisu (moodne viievõistlus), Li Lirisman (karate), Helary Mägisalu (maadlus), Anna Maria Orel (vasaraheitmine), Reena Pärnat (vibulaskmine), Mattias Kuusik (judo) ja Joosep Karlson (aerutamine).

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2024. Lõpliku valiku teeb sihtasutus Noored Olümpiale stipendiumikomisjon novembri lõpuks. Kandideerimistingimustega saab tutvuda ja stipendiumitaotlusi esitada sihtasutuse kodulehel.