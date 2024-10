Reimann pani hooajale punkti 11. kohaga, etapi võitis Rovanperä

Kitsale ja käänulisele Zolderile omaselt oli mõlemal peetud sõidul üksjagu suuremaid ja pisemaid väljasõite, üles visatud rehvisuitsu ning ratas-rattas heitlust igale kohale ja maitsele.

Esimeses sõidus ei olnud Reimann autoga veel täielikult sina peal. Seega oli üldarvestuses 12. kohal ning Rookie ehk algaja arvestuses kuuendal kohal üle finišijoone tulemine pigem töövõit kui pettumus.

Teises sõidus oli Reimann juba märkimisväärselt kiirem, isegi kui rajal toimunud tasavägiste lahingute lõppedes jäi tulemus statistiliselt üpris sarnaseks – 11. koht üldarvestuses ja kuues koht Rookie arvestuses.

"Esimene sõit ei olnud kindlasti see, mida me ootasime. Me ei suutnud terve sõidu kiirust üles saada. Teine sõit oli tunne suurepärane ja meil oli mitmeid häid lahinguid. Nautisin seda väga. Kahjuks ei olnud tulemus päris see, millega oleks tahtnud hooaega lõpetada. Sellegipoolest jäin teise sõidus esinemisega väga rahule," rääkis Reimann etapi järel.

Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä lisas oma muljetavaldavale ringrajasõidu debüüthooajale veel ühe etapivõidu, kuid viimase sõidu kolmanda lõpetanud Dirk Schouten oli see, kes tõstis sõidu lõpus teenitult enda pea kohale meistritiitli.

Teine stardis olnud eestlane, Porsche Estonia värvides sõitev Thomas Kangro võttis esimesest sõidust Reimanni ees üldarvestuse 11. ja Rookie arvestuse viienda koha. Sellele lisas ta teises sõidus Reimannist natuke maad tagapool üldarvestuse 13. ja Rookie arvestuse kaheksanda koha.

Hooaja kokkuvõttes lõpetas Reimann Beneluxi sarjas üldarvestuses 12. kohal ning Rookie arvestuses kuuendal kohal. EST1 Racing tuli võistkondlikus arvestuses kümnendaks. Kangro teenis üldarvestuses 17. ja Rookie arvestuses üheksanda koha.

Reimann on uuesti võistlustules juba sel nädalavahetusel, kui sõidetakse Portimaos GT Open Europe sarja finaal. Viimase etapi eel on Reimann kokkuvõttes viiendal kohal.