Madridi Reali kollitanud Kullamäe: stabiilsus on minu jaoks märksõnaks

Kogu kohtumist 11-kordse Euroliiga võitja Reali vastu dikteerinud Bilbao teenis koduses liigas ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Kui Kristian Kullamäe senised kaks esimest liigamängu ei õnnestunud kõige paremini, siis Reali vastu pani ta püsti hooaja parima partii – 28 minutiga kogunes eestlase arvele 18 punkti, neli resultatiivset söötu ja kolm lauapalli.

"Tänaseks (esmaspäevaks - ERR) olen sellest välja tulnud, aga eile oli tõesti hea tunne. Reali pole väga tihti võimalik võita," sõnas Kullamäe ERR-ile. "Selline võit süstib hooaja varajases faasis kogu võistkonnale enesekindlust juurde. Ma ei taha öelda, et pärast mängu oli üleolev tunne, aga kõigil oli hea olla. Me dikteerisime kõik 40 minutit ning Real oli kogu mängu tagaajaja rollis. Samas see oli ainult üks võit. Peame sellist taset hoidma."

Resultatiivse mängu kõrval nautis Kullamäe enim seda, et lõpuminutitel sai meeskond just tema peale loota. "Vahepeal on nii, et kui saan mängu alguses hea hoo sisse, siis annab see mulle hea fooni ülejäänud mänguks. Eile tundsin, et esimese vahetusega kohe õnnestusin ja Reali mängijad lubasid mul enda viskekohtadele jõuda. Kõige rohkem valmistab mulle heameelt see, et olin lõpus väga kindel. Suutsin õigeid otsuseid vastu võtta ja olin selgelt juhtrollis. See annab mulle just tulevikku silmas pidades väga palju juurde."

Edasistest mängudest otsib Kullamäe eelkõige stabiilsust. "See on minu jaoks märksõnaks. Olen varasemalt korduvalt näidanud, et suudan sellisel tasemel mängida. Nüüd on minu jaoks küsimus, kui regulaarselt suudan oma ülesannete kõrgusel olla, sest julgen öelda, et olen üks võistkonna liidritest. Mida rohkem sellised mänge suudan kokku panna, seda kõvem ja stabiilsem hooaeg mul tuleb ning kui mina teen tugeva hooaja, siis loodetavasti kajastub see ka võistkonna tulemustes."

Kullamäe tunneb, et Bilbao on võrreldes eelmise hooajaga kõvasti juurde pannud. "Treener jäi meil küll samaks ja mängime sama joonist, aga mulle tundub, et treener on enda jaoks leidnud sellised mängijad, kes sobivad tema süsteemi paremini kui eelmisel hooajal. Tahaks öelda, et oleme tugevamad kui eelmisel aastal ning meil on palju karaktereid, kes saavad platsi peal omavahel läbi. See on ju võistkonnaspordis üks peamiseid edu aluseid. See võiks meile lisakäigu anda ja aidata rohkem võite koguda kui mullu."

Kaks võitu asetavad Bilbao hetkel Hispaania liigas viiendale kohale. Hooaeg jätkub kolmapäeval FIBA Euroopa kariksasarjas, kui külla sõidetakse Gruusia meeskonnale Kutaisi Basket.

"Klubi jaoks on tähtis kahes sarjas mängida. Praeguses hooaja faasis läheb põhirõhk koduliigale. Eeldatavasti on eurosarja esimene ring meie jaoks pigem harjutamine nädalavahetuste Hispaania liiga mängudeks. Avamängu põhjal tundub, et tõsisemad mängud hakkavad pihta alles teisest ringist. Samas tuleb esimeses ringis kõik võidud ära võtta, eriti võõrsil. Peame suutma mõlemale sarjale võrdselt keskenduda, sest tahame Euroopa karikasarjas teha parema tulemuse kui eelmisel aastal," lisas Kullamäe.