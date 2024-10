Jets, Flames, Stars ja Golden Knights jätkavad NHL-is kaotuseta

Jets sai kodujääl lisaajal 2:1 jagu Minnesota Wildist, võiduvärava viskas Kyle Connor, kui lisaaeg oli kestnud 51 sekundit.

Flames oli võõrsil 4:1 parem Edmonton Oilersist, Stars alistas kodus 2:0 Seattle Krakeni ja Golden Knights võitis 3:1 Anaheim Ducksi.

Jets on läänekonverentsis esikohal, järgnevad Flames, Golden Knights ja Stars ning viies on Utah, kes on samuti kõik senised kolm mängu võitnud.

Tulemused:

Las Vegas – Anaheim 3:1

Dallas – Seattle 2:0

Edmonton – Calgary 1:4

Winnipeg – Minnesota 2:1 la.