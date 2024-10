Eesti segavõistkond avas kurlingu MM-il võiduarve

Eesti alustas kohtumist kolme punkti võitmisega esimeses voorus. Vastane vastas kahe punktiga. Kolmas voor lõppes nullseisuga, kuid neljandas voorus sai Eesti taaskord kolm punkti. Viiendas ja kuuendas voorus said mõlemad võistkonnad kaks punkti. Ilusa lõpu kohtumisele pani Eesti seitsmendas voorus, röövides vastaselt punkti ning kohtumine lõppes Eesti võiduga 9:4.

Eestlastel on kolme peetud kohtumise järel kirjas kaks kaotust ja üks võit. Tiitlivõistluse esimeses mängus pidid eestlased tunnistama Taani koondise paremust ning seejärel alistuti ka võistluse ühele favoriitidest Norrale, kes hoiab maailma edetabelis neljandat positsiooni.

Esmaspäeval kohtub Eesti Jaapani esindusega, keda peetakse Eesti alagrupi üheks tugevaimaks.

Kurlingu segavõistkondadesse kuuluvad kaks meest ja kaks naist ning Eestit esindab tiitlivõistlusel kurlinguvõistkond Triin Madissoni juhtimisel. Koosseisu kuuluvad lisaks abikapten Karl Kukner, Marten Padama ja Kaidi Elmik.

Segavõistkondade MM toimub Šotimaal Aberdeenis ning tiitlikaitsja on Rootsi. Kokku on MM-il võistlemas 39 segavõistkonda, kes mängivad viies alagrupis. Eesti esindus võistleb D-alagrupis ning vastaseks on Austria, Taani, Jaapani, Hollandi, Norra ja Slovakkia koondised.

Alagruppidest edasipääsejad selguvad neljapäeval, alagrupi kolm esimest võistkonda pääseb otse kaheksandikfinaali. Viimasena pääseb kaheksandikfinaali parim neljanda koha võistkond, kes selgitatakse välja täpsusvisete statistika alusel. Veerandfinaalid toimuvad reedel ning maailmameister selgub laupäevases finaalis.