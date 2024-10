Tartu ja Selver jäid Läti klubidele alla, tabeli tippu tõusis Jekabpils

Päeva esimeses mängus pidi kodupubliku silme alla Robežsardse/Riia meeskonnale 1:3 (25:18, 21:25, 22:25, 23:25) alla vanduma Tartu Bigbank, vahendab volley.ee.

Ilma ühe liidri Martti Juhkamita mänginud Bigbanki resultatiivseimaks tõusis 16 punktiga (+9) Rasmus Meius, Valentin Kordas panustas 13 (+8) ja Stefan Kaibald 11 (+7) punkti.

Bigbanki vastuvõtt oli 63 protsenti ja rünnakuid lahendati 43-protsendiliselt, blokipunkte teeniti kuus ja servipunkte neli (eksiti 14 pallingul).

Riia meeskonna edukaim oli 22 punktiga (+16) Matiss Gabdullins. Läti klubi vastuvõtt oli 49 ja rünnak 44 protsenti, blokk saadi Tartule ette üheksal korral, servijoone tagant saadi kaks punkti ja eksiti 13 servil.

Selver x TalTech jäi samuti kodusaalis 1:3 (15:25, 23:25, 25:15, 23:25) alla Ezerzeme/DU-le.

Selveri meeskonna põhimeestest ei teinud kaasa Keith Pupart ja sarnaselt viimasele eurosarja kohtumisele tõstis meeskonnakaaslastele palle ette noor Tristan Urb, mitte Ivan Markovic. Andres Toobali juhendatava Tallinna klubi edukaimaks tõusis 22 punktiga (+12) Lincoln Williams, 13 punkti (+3) panustas Tristan Täht ja 10 silma (+7) jäi Andri Aganitsa arvele.

Selver x TalTechi vastuvõtt oli 55 ja rünnak 47 protsenti, blokiga koguti kuus punkti ja servil löödi viis ässa ning eksiti 20 pallingul.

Ezerzeme parim oli 15 punktiga (+3) Kyle Wilson. Läti klubi vastuvõtt oli 43 ja rünnak 47 protsenti, blokiga saadi 8 ja serviga 5 punkti (eksimusi kogunes 16).

Balti liiga liider on pärast nädalavahetust Jekabpilsi Luši, kes on võitnud kaks ja pole kaotanud ühtegi kohtumist. Bigbank on kahe võidu ja ühe kaotusega teine ning Robežsardse samuti kahe võidu ja ühe kaotusega kolmas. Daugavpils on kahe võiduga neljas, ühe võiduga Võru Barrus VK viies ja ühe punktiga Pärnu VK kuues. Selver x TalTech pole veel punktiarvet avanud.

Järgmisel nädalavahetusel tuleb Eesti klubidest platsile vaid Võru Barrus Võrkpalliklubi, ülejäänud kolm meeskonda mängivad eurosarjade kohtumisi.