HC Panter teenis neljanda võidu järjest

Daniil Fursa ja Tomi-Petteri Ansio viisid Panteri esimesel kolmandikul kahe väravaga juhtima ja teisel perioodil tabamusi ei lisandunud.

Domas Janusonis vähendas vahe kolmandal perioodil ühele väravale, aga kohe viskas Rasmus Kiik külaliste kolmanda tabamuse. Laisvydas Kudrevicius viskas peagi leedulaste teise tabamuse, aga viigiväravani ei jõutud.

11 mängust 18 punkti kogunud Panter on Optibeti liiga tabelis Läti klubi HK Mogo/RSU (19) järel teine, kuigi konkurendil on üks kohtumine varuks. Kolmas on üheksast mängust 15 punktiga HK Zemgale/LBTU.

Järgmisel laupäeval mängib Panter võõrsil just Zemgalega.