Tattar võitis Lõuna-Carolinas profiturnee etapi

Juba enne viimast päeva liidrikohale kerkinud Tattar jätkas ka pühapäeval väga edukalt. Päeva keskel oli tal periood, kus seitsme raja jooksul kogunes tervelt kuus birdie't.

Back-to-back birdies for Kristin Tattar on Holes 2 & 3! She now has a 4-stroke lead pic.twitter.com/3OGRM2GLPi — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 13, 2024

Viimaste radade eel oli võit juba kindel ja nii sai 18. rajal lubada endale topelt-bogey't. See kukutas päeva tulemuse miinus seitsme peale ja kokkuvõttes võitis eestlanna tulemusega 22 viset alla par'i.

Kristin Tattar wins the 2024 Throw Pink Women's Disc Golf Championship in dominant fashion! pic.twitter.com/Tj5mAwg3t9 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 13, 2024

An impressive round from Kristin Tattar to win by 6 strokes! pic.twitter.com/JKgRlnoUbS — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 13, 2024

"Tundsin end rajal jälle iseendana. Täna tundus see mäng imelihtne," kommenteeris Tattar vahetult pärast võistlust. "Nii on väga lõbus mängida. Viimasel rajal tegin väga halva vea. Vabandust, see ei olnud meelega. Aga muidu tundus seal nii tore ja see tõi naeratuse näole."

Viimase päevaga teiseks kerkinud ameeriklanna Ohn Scoggins kaotas Tattarile kuue viskega ja kahe esimese päeva järel liidrikohta hoidnud soomlanna Eveliina Salonen pidi leppima kolmanda kohaga (-15).

Eestlannadest jõudsid viimasele päevale veel Keiti Tätte ja Kaidi Allsalu. Mõlemad said pühapäeval tulemuse üks vise alla par'i ning Tätte jäi jagama 18. ja Allsalu 21. kohta.

Throw Pinki nimelise võistluse võitja sai 13 000 USA dollarit ja see on Tattari karjääri suuruselt kolmas auhinnaraha. "Vaatasin eile auhinnasummasid ja kõige madalam oli üks tuhat. Nii et õnnitlused kõigile, kes pääsesid viimasele päevale," lausus Tattar.

"Siis vaatasin, et võitja saab 13 000 ja mõtlesin, et "Mida? Ära nüüd närvi mine!" Asi on võidus ja trofees ning raha on boonus. Aitäh kõigile, kes panustasid selle võistluse korraldamisse ja tegid sellise auhinnaraha võimalikuks."