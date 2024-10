Bilbao alistas Kullamäe suurepärase esituse toel Madridi Reali

Kui avapoolaja võitis Bilbao tosina punktiga, siis viimase kümne minuti alguseks oli edu sulanud vaid ühele silmale.

Sellest hoolimata suudeti neljandal veerandil edu hoida, kasvatada seda parimal juhul kaheksale (72:64) ja Real ei jõudnudki kordagi järele.

Kullamäe oli 18 punktiga Bilbao paremuselt teine korvikütt. 27 minutit mänginud eestlane tabas kaheseid 4/6, kolmeseid 3/6 ja vabaviskeid 1/2. Lisaks võttis eestlane kolm lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kaks viga.

Ülejäänud meestest kogusid vähemalt tosin punkti või enam vaid Reali mängijad: Gabriel Deck panustas külaliste esitusse 23 punktiga ja Mario Hezonja arvele jäi 18 silma. Facundo Campazzo viskas 16 punkti ja jagas kaheksa tulemuslikku söötu.

Bilbao oli kaotanud Realile mõlemad omavahelised liigakohtumised nii eelmisel kui ka üle-eelmisel hooajal.

Valitseva Hispaania meistri hooaeg on alanud ebakindlalt, sest liigas on kaotatud senipeetud kolmest mängust tervelt kaks. Euroliigas on meeskonnal kirjas võit ja kaotus.

Bilbao jätkab Hispaania liigat kahe võidu ja ühe lisaajakaotusega.