Rooba koduklubi kolmemänguline võiduseeria lõppes

Kolmandasse ründeviisikusse kuulunud Rooba veetis laupäeval jääl 15 minutit ja saatis selle aja jooksul värava poole ühe pealeviske, mis ei tabanud.

KooKoo ainsa värava viskas ligi 4500 pealtvaataja ees Marcus Davidsson ja eestlase koduklubi juhtis teise kolmandiku lõpuks 1:0, aga Joachim Rohdin viigistas kaks minutit pärast otsustava perioodi algust ning Ville Lajunen tõi K-Espoole siis 50 sekundit enne lõpusireeni kahemehelises enamuses olles võidu.

Eelmised kolm mängu võitnud KooKoo on 13 vooru järel 19 punktiga üheksandal kohal, teise eestlase Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa on teeninud ühe punkti enam ja on kuues.