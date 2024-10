Murdmaajooksu karikavõistlustel võidutsesid Latsepov ja Arro

Pärnumaal toimunud Eesti karikavõistlustel tuli meeste 10 kilomeetri jooksu starti kuus meest. Ajaga 32 minutit ja 27 sekundit võidutses kindel favoriit, nädal tagasi poolmaratonis Eesti meistriks kroonitud Leonid Latsepov, edestades 42 sekundiga kõva konkurentsi pakkunud Morten Sihti. Kolmandana lõpetas Oliver Annus.

"Ma olen oma jooksuga väga rahul. Jooks läks peaaegu plaani järgi. Oleksin tahtnud natuke rahulikumalt alustada, aga noor ja kiire Morten Siht pani kohe kiire tempo peale, sellepärast tuli mul kaasa minna," ütles Latsepov pärast jooksu.

"Nüüd on kaks nädalat aega valmistuda Balti krossiks ja loodan, et vorm paraneb. Praegu on natuke vähe trenne tehtud, sest pidin peale Tallinna maratoni kuu aega taastuma ja puhkama," lisas ta.

Ka naiste põhidistantsi ehk kuue kilomeetri jooksu võitis värske Eesti meister poolmaratonis Liis-Grete Arro, kes edestas teiseks tulnud Tuuli Tomingast minuti ja 34 sekundiga. Kolmanda koha sai Maria Veskla.

Karikavõistlustel olid sel korral kavas ka 500 meetri jooksud ning seal olid kiireimad Rasmus Mägi ja Marielle Kleemeier. Kokku osales võistlusel veidi üle 300 jooksja.