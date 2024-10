Tattar kerkis vinge viskepäevaga USA-s esimeseks

Teise võistluspäevaga kolmandaks kerkinud Tattar viskas laupäeval esimese üheksa rajaga neli birdie't ja kaks bogey't, kuid näitas siis päeva teises pooles klassi. Ülejäänud üheksal rajal sooritas eestlanna veel kuus birdie't ehk lõpetas päeva tulemusega kaheksa alla par'i.

Kristin Tattar picks up her FOURTH birdie in a row to move up to solo 2nd pic.twitter.com/0KgpVpl8of