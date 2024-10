Suurepärane Pogacar pani Lombardias hooajale võiduka punkti

Viimasel kolmel aastal Lombardias võidutsenud Pogacar (UAE Team Emirates) ei andnud konkurentidele Põhja-Itaalias suurt võimalustki, kui alustas umbes 50 kilomeetrit enne lõppu Sormano tõusul oma rünnakut.

Suurepärast tempot teinud sloveen ületas finišijoone ajaga 6:04.58, teiseks jäi kolme minuti ja 16 sekundiga kaotanud Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ning esikolmikusse mahtus veel Giulio Ciccone (Lidl - Trek; +4.31). Cicconele järgnes neljane punt, mille esiotsas oli Ion Izagirre (Cofidis), kes kaotas itaallasele vaid kolme sekundiga.

Pogacar võitis sel nii Prantsusmaa kui Itaalia velotuuri ja tuli maanteeratturite MM-il grupisõidus maailmameistriks. "Võistkond töötas terve hooaja võitude nimel, täna täpselt samamoodi. See oli meie jaoks tähtis päev, väga keeruline ja pikk võistlus. Kõik sõltus võistkonnast ja tegime head tööd. Olen selle võidu üle väga õnnelik," ütles sloveen pärast finišit.

Pogacar tundis Sormano tõusul, et võidab maineka ühepäevasõidu neljandat korda järjest. "Aimasin, et kui mul on piisav vahe sees, siis jõuan finišisse esimesena. Aga ega kunagi ei tea, kuidas asjad lähevad," ütles sloveen, kes lisas, et ootab väga puhkust.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Pogacar liitus Itaalia rattalegendi Fausto Coppiga, kes võidutses samuti Lombardias neljal järjestikusel aastal (1946-1949). Pogacar on nelja võiduga viigis itaallase Alfredo Bindaga, rekordiline võitja Coppi lisas 1954. aastal veel viienda võidu.