HC Panter teenis võõrsil hooaja kaheksanda võidu

Panter läks Elektrenai jäähallis toimunud kohtumsist juhtima 17. minutil, kui Niko Kivelä Daniil Fursa söödu väravaks realiseeris. Kolm minutit hiljem viis Mihkel Võrang Panteri kahega juhtima, kui realiseeris Tomi-Petteri Ansio ja Rasmus Kiigi eeltöö.

Teist perioodi oli mängitud vähem kui minut, kui Aivaras Bendžius kodumeeskonna värava kaugusele tõi, kuid Eesti klubi kange kaitse enam väravaid ei lubanud ning Panter teenis võõrsil 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) võidu, mis on nende hooaja kaheksas.

Panteri väravas oli terve mängu Arvo Konttila, kes lubas endast mööda vaid ühe vastase 37 viskest. Punkte kogusid Panteri eest viis mängijat, Elektrenaile tehti 24 pealeviset.

Panter on normaalajal võitnud viis kohtumist ning lisaajal kolm, kogudes kümne mänguvooruga 16 punkti. Eesti klubi on liigatabelis mulluste finalistide vahel, edu ühe mängu vähem mänginud Zemgale ees on üks punkt, võimas tiitlikaitsja Mogo on aga kümne mänguvooruga teeninud üheksa normaalaja võitu ning on 19 punktiga esikohal.

Panter jätkab Balti liigas pühapäeval, kui kohtub Vilniuse Hockey Punksiga, kes pole sel hooajal veel võiduarvet avanud.