Euroopa jalgpalliliigad esitavad FIFA vastu kaebuse

Mitmeid Euroopa jalgpalliklubisid ja -liigasid ärritab FIFA tegevus, mis paisutab jalgpallikalendrit. Nende sõnul toob see kaasa mängijate suureneva füüsilise ja vaimse koormuse, mis kandub üle terviseriskiks.

Ühendused esitavad kaebuse silmas pidades Euroopa Liidu monopolivastaseid määruseid ja FIFA-t süüdistatakse siinkohal turujõu kuritarvitamises. Tänavu laienes UEFA egiidi all peetav Meistrite liiga, aga tulevikus hakkab ka FIFA rahvuskoondiste turniiride kõrval pidama senisest suurejoonelisemalt klubide MM-i.

FIFA jaoks on kindlasti tegemist ebamugava olukorraga. Vaid kaks nädalat tagasi otsustas Euroopa kohus, et FIFA mängijate üleminekueeskirjad on Euroopa Liidu seadustega vastuolus.

Euroopa jalgpalliliigade ühendus European Leagues koosneb 29 liikmesliigast, kelle hulka ei kuulu näiteks hispaanlaste La Liga. Seetõttu on La Liga kaasalöömine avalduses ka eraldi välja toodud, kuid ühingusse kuuluvad kõik teised suuremad Euroopa liigad.

Samuti on Euroopa jalgpalliliigade organisatsioonis näiteks Skandinaavia ja Läti liigad, kuid puuduvad Eesti ja Leedu liigad.