Tattar kerkis teise päevaga esikolmikusse

Kui päeva kolm esimest rada läbis eestlanna par'iga, siis neljandas lipsas sisse koguni topelt-bogey. Seejärel läks Tattaril paremini: alates seitsmendast rajast enam ühtki rada alla par'i ei tulnud ja päeva tulemuseks kogunes miinus kolm.

Kristin Tattar grabs a stroke on her card with this birdie on Hole 12! This hole is averaging 0.51 strokes over par so far this week pic.twitter.com/Wiu4iAXfug