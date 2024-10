Eesti klubid püüavad võrkpalli Balti liigas esimesi punkte

Nädalavahetuse avab laupäeval kell 17.00 Võrus algav Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Robežsardze/Riia mäng. Barrusel on seni kirjas üks kaotus, kui möödunud nädalal tuli tunnistada Tartu Bigbanki 3:0 paremust. Riia sai eelmisel nädalal 3:0 võidu Daugavpilsi vastu, vahendab Volley.ee.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et võrreldes eelmise nädalaga on meeskond paremas konditsioonis. "Tartu vastu alustasime tegelikult normaalselt, aga siis jäime servisurve alla ja see lõi meid rivist välja. Me ei suutnudki rohtu leida ei servi- ega ründesurve vastu. Ja mulle treenerina tundus, et me ka kuidagi liiga lihtsalt aktsepteerisime seda, et vastane on hea me neile vastu saada ei suudagi," sõnas juhendaja.

Laupäeval kell 19.00 kohtuvad Pärnus sealne Pärnu Võrkpalliklubi ja Ezerzeme/DU. Ka Pärnu ei saanud esimeses liigamängus punkte kirja, kui 1:3 jäädi alla Jekabpilsi Lušile. Pärnu käis väljakul ka kolmapäeval, kui CEV Challenge sarja avamängus kaotati küll 0:3 Ukraina klubile Horodok, ent mängupilt oli kohati lubav.

Täiseduga liigatabeli tipus olev Tartu Bigbank võõrustab pühapäeval kell 15.00 Riia meeskonda. Peatreener Alar Rikberg rääkis, et meeskond on heas seisus, ent ees ootab keeruline periood. "Meid on ootamas kuu aja jooksul kas 10 või 11 mängu, sõltuvalt eurosarja edust. Ja meie raskus on need ära kesta, see tähendab iga nädal kaks-kolm mängu, lisaks reisid. Üsna hullumeelne periood," sõnas Rikberg.

Kahe kaotusega Selver x TalTechile sõidab pühapäeval kell 17.00 külla Ezerzeme/DU. Vahepeal sai Cronimet liiga tiitlikaitsja positiivseid emotsioone CEV Cupilt, kus alistati Sloveenia klubi Maribor.

Selveri peatreener Andres Toobal soovib lihtsalt punktiarve avada. "Ses osas on seis parem, et tuleme mängule positiivse tulemuse pealt ja mingi kindluse saime Maribori vastu kätte. Loodan, et suudame seda seisu hoida ja võitlusvaim püsib samasugune. Kindlasti peame näitama võitluslikkust ja punktilisa oleks meile väga vaja," ütles juhendaja.