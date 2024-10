Katsuta loodab Kesk-Euroopas edukalt naasta: on olnud keeruline aeg

31-aastane jaapanlane teenis hooaja kolmandal rallil Keenias teise koha, kuid pole teistel rallidel suutnud paremat viiendast kohast. Jaapanlane on sel hooajal viis korda pidanud katkestama, pärast ebaõnnestumisi nii Soomes kui Kreekas otsustas Toyota võistkond Katsutale puhkust anda.

Jaapanlane ütles portaalile DirtFish, et proovis Tšiili rallit mitte vaadata. "Proovisin välja lülituda ja mitte vaadata. Aga seda kirge ei saa välja lülitada, seega automaatselt läksin ja vaatasin veidi," ütles Katsuta.

"See olukord on väga-väga keeruline ja mul on olnud väga-väga keeruline aeg. Elu on vahel raske, aga peab edasi töötama," lisas ta. "See on olnud keeruline aeg, aga see näitas mulle samas, kust mu toetus tuleb. Kes mind aitavad ja keda ma saan usaldada. Tundsin tiimi enda taga ja nüüd tahan neile tagasi tasuda."

Katsuta valmistub järgmisel nädalavahetusel algavaks Kesk-Euroopa ralliks, kus koos temaga roolivad Toyota Rally1 autosid Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Sami Pajari.

Hooaeg lõppeb Jaapanis, kuid Katsuta ütles, et keskendub praegu vaid Kesk-Euroopa mõõduvõtule. "Pean tulemuse unustama, selle peale mitte mõtlema ja lihtsalt sõidule keskenduma. Kui suudan seda teha, siis peaks kõik okei olema," ütles ta.

"Olen olnud väga pinges ja enda peale pahane. Vigade pärast. Aga samas tunnen, et mul on piisavalt kiirust ja pean lihtsalt paremini sõitma, et see kiirus tulemuseks muutuks. See ongi kõige keerulisem. Aga nüüd on aeg end üles ehitada," sõnas Katsuta.

"Jaapani ralli tuleb minu jaoks niikuinii pingeline, olen ma tiitliheitluses või ei. See ei häiri mind, tean täpselt, mida seal oodata. Tahan lihtsalt võistkonda uhkeks teha, Toyotat uhkeks teha ja oma tööd teha," lõpetas jaapanlane.

Kesk-Euroopa ralli algab 17. oktoobril ning kestab 20. oktoobrini.