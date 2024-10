Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: see on asfaldirallidest kõige nauditavam

Järgmisel nädalavahetusel saab alguse autoralli MM-sarja hooaja eelviimane etapp, kui ekipaažid võtavad mõõtu Kesk-Euroopa teedel. Ott Tänak ütles, et just Kesk-Euroopa teed on asfaldirallidest kõige nauditavamad.

Hyundai läheb hooaja eelviimasele etapile tavapäraselt MM-sarja liidri Thierry Neuville'i ning üldarvestuses teist kohta hoidva Ott Tänakuga, aga kolmanda auto rooli taha istub Andreas Mikkelsen, kelle jaoks on see hooaja neljas ja ühtlasi ka viimane start.

Kesk-Euroopa ralli keskus on Baierimaal ning ralli algab järgmisel neljapäeval testikatsega. Kiiruskatsetega alustatakse reedel ja esimene võistluspäev väisab vaid Tšehhi teid. Teise ja kolmanda võistluspäeva katsed leiavad aset kas Saksamaal või Austrias.

Ott Tänaku sõnul on alles teist aastat WRC kalendrisse kuuluv Kesk-Euroopa ralli sarja parim asfaldiralli. "Naudin isiklikult Kesk-Euroopa teid asfaldirallidest kõige enam," ütles eestlane. "Suur osa teedest on sel aastal täiesti uued, mis peaks ralli huvitavamaks tegema."

"Eelmisel aastal oli stardipositsioon märgade olude tõttu väga oluline, tee läks iga autoga aina mudasemaks. Ilm mängib ka sel aastal kindlasti suurt rolli," lisas Tänak. "Austria ja Saksamaa on sarnased, põldudevahelistel teedel on erinevaid kurve, aga Tšehhi teed viivad metsa vahele, kus on lõhkine asfalt ja teravad ääred."

Thierry Neuville on sel hooajal kogunud 207 punkti, asetsedes sellega MM-sarjas esikohal. Tänak on temast 29 punkti kaugusel (178 punkti), neile järgnevad Toyota sõitjad Sebastien Ogier (166 p) ja Elfyn Evans (161 p).

Kuigi sõitjate arvestuses on tiitlivõitja põhimõtteliselt selgunud, siis Toyota suutis tootjate arvestuses Tšiili ralliga Hyundai eduseisu 17-punktiliseks vähendada. "Tootjate tiitliheitlus on huvitavas kohas ja me läheme rallile eesmärgiga koguda võimalikult palju punkte, et konkurentidele võimalikult palju survet peale panna," ütles Tänak.

Mullu võidutses Kesk-Euroopas just Neuville, teiseks jäi Kalle Rovanperä ning Tänak teenis kolmanda koha. Neuville pole kunagi MM-tiitlit võitnud, aga võib sarnaselt Rovanperäle eelmisel aastal Kesk-Euroopas tiitli kindlustada. "Peamine eesmärk on tiitliheitluse nimel võimalikult palju punkte koguda," ütles belglane. "Loomulikult tahaksime tiitli taskusse pista, aga meie peamine eesmärk on ikkagi puhtalt läbida."