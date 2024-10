Madonas selgusid hooaja parimad endurosõitjad

Sel aastal oli võistlus Madonas erilisem, sest võrreldes eelmiste aastatega pidid sportlased enda oskuseid proovile panema uue enduro testiga. Lisaks oli kahepäevase võistluse stardiala nihutatud Madona linna südames asuvasse spordikeskusesse, mis tõi ürituse pealtvaatajatele ja fännidele lähemale, vahendab Msport.ee.

Nädalavahetuse kokkuvõttes oli eestlastest edukaim üldarvestuses kolmanda koha saavutanud Priit Biene (Kalev AMK). Esimene ja teine koht läksid vastavalt lõunanaabritele Kārlis Sabulisele (Motosports Racing Team) ja Edgars Silinšile (Motosports Racing Team).

"Suhteliselt hästi läks. Peale väga pikka pausi sai sõita väga head endurot. Teise päeva esimesel ringil sain isegi tagatuld näidata teistele, aga siis tuli suur väsimus ja teised näitasid mulle tagatuld," naeris Biene.

Biene on sel hooajal tervise tõttu võistlemisest hoidunud, kuid tõdes, et see võistluspäeva kuigi palju ei mõjutanud. "Ma arvan, et suures pildis see mõjutas ainult sellega, et ma pole alates juulist trenni teinud," täpsustas Biene.

E1 klassi esikoha võttis lätlane Kristaps Kīlis (KTM Orange Racing), tema järel tulid Priit Raid (Kalev AMK) ja Riho Keerme (Jõhvi Motoklubi).

"Üldiselt läks hästi ja oli väga hea ettevalmistus "Six Days" võistluseks," rääkis Raid, kes pakkis samal ajal asju autosse Hispaaniasse sõiduks. "Oma sõiduga jäin rahule, aga selles meepotis oli üks tilk tõrva – lätlane oli kiirem," muigas Raid. Kīlis napsas võiduga Raidilt ka Balti MV esikoha, kuid Raid siiski meelt ei heida. "Müts maha, ta oli kiirem ja minul oli hea treening enne võistlust," tõdes ta.

E2 võit läks lõunanaaber Edgars Silinšile, teisel kohal oli Miks Rasmanis (KTM Orange Racing) ja kolmandal Biene.

E3 klassi kiireim oli võistluse üldvõitja Kārlis Sabulis. Teise koha saavutas Hendrik Talviku (Paikuse MK) ja kolmanda Rauno Voldek (Toila AMK).

"Selline minu klassikaline nädalavahetus – esimesel päeval ei saanud end hästi käima, aga teine päev oli juba parem ja tunne oli hea," nentis Talviku.

"Võrreldes teiste etappidega oli kindlasti raskem. Raja keskel olevatesse kontrollpunktidesse jõudmiseks oli samuti tunduvalt vähem aega kui tavaliselt. Päris keerulisi kohti oli sees, kuid väga-väga lahe oli ja see tegi sõidu põnevamaks," täpsustas Talviku.

Juuniorite klassi võidu võttis Tartu Enduro Klubi sportlane Jürto Brauer, teiseks tuli Markuss Daniels Jauntirāns (Motosports Racing Team) ja kolmandaks Bruno Deičmanis (KTM Orange Racing).

Esimene võistluspäev algas Braueril keerukalt. Nimelt ta kukkus kohe sõidu alguses ja vigastas enda kätt. "Arvatavasti jalaraud tegi kätte kolm auku kätte sisse, kuid läksin meedikute juurde ja lasin ära õmmelda end," selgitas Brauer. Teine võistluspäev sujus Braueril paremini ja tal õnnestus võtta klassi üldvõit.

E 40+ klassi esikoht läks Läti sportlasele Lauris Ermanisele (Motosports Racing Team). Teise koha napsas Ragnar Valdstein (Kalev AMK) ja kolmandaks tuli Jānis Jēgers (Adventure Team Latvia). Veteranide klassis läks eestlastel veel paremini. Poodiumi kõrgeimale astmele tuli Antti Laine (Kalev AMK). Teisel kohal lõpetas leedukas Danelius Žoštautas (Kauno Enduro Komanda) ja kolmandal Andrus Lomp (KTL Racing). Peeter Roos (Tartu Enduro Klubi) lõpetas neljandal kohal. Esimese võistluspäeva neljandana lõpetanud Toivo Nikopensius (Paikuse MK) teisel päeval ei startinud ja lõpetas nädalavahetuse seitsmendana.

Hobiklassi ainsa eestlasena lõpetas Hendrik Allsalu (Paikuse MK) võistluse kaheksandal kohal. C-klassis sõitnud Rait Tamp (RedMoto Racing) ületas finišijoone 12. kohal.

Tiimide arvestuses võttis esikoha Motosports Racing Team, teiseks tuli Kalev AMK ja kolmandaks KTM Orange Racing.