Wimbledon asendab joonekohtunikud elektroonikaga

Mullu teatas meeste profitennise organisatsioon ATP, et alates 2025. aastast rakendatakse kõigil oma võistlustel elektroonilist joonetehnoloogiat (ELC). Maailma mainekaimaks peetaval Wimbledoni turniiril polnud aga seni vastavat otsust tehtud.

Järgmisel aastal on aga ELC kasutusel kõikides mänguliikides nii kvalifikatsiooni- kui ka põhitabeli mängudes. Tänavusel turniiril juba testiti uut lahendust ja see jättis korraldajale All England Clubile piisavalt hea mulje.

"Oleme vaadanud tänavustel võistlustel tehtud testimise tulemused üle ja leiame, et tehnoloogia on piisavalt lollikindel ning on õige hetk astuda see oluline samm saavutamaks mängudes maksimaalne täpsus," lausus All England Clubi tegevjuht Sally Bolton.

"Mängijatele pakub see samu tingimusi, milles nad on mänginud paljudel teistel turnee võistlustel," jätkas ta. "Võtame Wimbledonis oma kohustust leida uuenduste ja traditsioonide vahel tasakaal väga tõsiselt."

"Joonekohtunikud on meie turniiridel mänginud aastakümnete jooksul keskset rolli ning tunnustame nende väärtusliku panust ja täname neid pühendumuse ja teenistuse eest."

Wimbledoni tenniseturniir toimub alates 1877. aastast. Järgmisel aastal peetakse turniir 30. juunist 13. juulini.