Kalev/Cramoga hooaega alustanud ukrainlane liitus Keila Coolbetiga

"Mul on hea meel meeskonnaga liituda. Olen kuulnud palju Keila fännidest, et nad on liiga kõige aktiivsemad ja häälekamad fännid. Tahaks alati kodumängudel täismaja näha," sõnas Kovalov pressiteate vahendusel.

Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv märkis, et meeskond vajas korvi alla jõudu juurde. "Kui tekkis võimalus Kovalov endale värvata, siis kasutasime selle ära. Tema kasuks räägib see, et teame üsna täpselt, mida saame. Kindlasti aitab ta parandada meie lauavõitlust ning annab ka rünnakutel juurde lisakäigu."

Eelmisel hooajal Viimsi parimaks korvikütiks olnud Kovalov sõlmis suvel lepingu Kalev/Cramoga, ent Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril piirdus ta ühe mänguminutiga ning Eesti-Läti ühisliiga avamängus Riia VEF-i vastu kogus 11 minutiga neli punkti.

Eelmisel hooajal olid Kovalovi keskmisteks näitajateks Eesti-Läti liigas 18,3 punkti ja 9,3 lauapalli mängu kohta.