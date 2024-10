WNBA-s selgus teine finalist

Lynx pani seeria otsustavas kohtumises oma paremuse maksma numbritega 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29). Kodunaiskond jäi mängu alguses 2:7 kaotusseisu, kuid tegi seejärel 12:2 vahespurdi ning eduseisu enam käest ei andnud, juhtides ühel hetkel lausa 24 punktiga.

Võitjate ridades tegid ilusad partiid sel hooajal liiga parimaks kaitsemängijaks valitud Napheesa Collier ja Courtney Williams. Collier viskas üleplatsinaisena 27 punkti, hankis 11 lauapalli, blokeeris neli vastaste viset ja tegi ühe vaheltlõike.

"Collier on iga hooajaga teinud sujuva sammu edasi. Tänavu on ta uskumatus hoos olnud. Ta teeb palju enamat kui lihtsalt viskab punkte. Kui ta mängib nagu MVP, siis on meid äärmiselt raske võita," kiitles Lynxi neljal korral tiitlivõiduni tüürinud Cheryl Reeve.

Williams lisas omalt poolt 24 punkti, seitse resultatiivset söötu ja viis lauapalli. Suni parimana kogus DiJonai Carrington 17 silma ja 12 lauapalli.

Lynx läheb ööl vastu reedet algavas finaalseerias vastamisi põhiturniiri parima naiskonna New York Libertyga, kes lülitas teises poolfinaalis konkurentsist välja kahel viimasel aastal meistriks kroonitud Las Vegas Acesi. Finaalseeria kestab kolme võiduni.

Phee is special



Napheesa Collier becomes the first player in WNBA History to record 25+ PTS and 10+ REB in three straight playoff games!#WelcometotheW pic.twitter.com/9A9ZO3nCiA