Martin Laas võitis kõrgetasemelisel velotuuril avaetapi

Laas edestas grupifinišis hiinlast Kuicheng Wangi (Bodywrap Men's Cycling Team) ja poolakat Tobiasz Pawlaki (Mazowsze Serce Polski). Laasi sõnul on erinevate kategooriatega velotuuride vahel suurim erinevus see, et kõrgema tasemega sõitudel on peal suuremad tiimid, mis tähendab, et tema meeskond peab grupifiniši korraldamiseks vähem vastutust võtma.

"Tänane päev oli suhteliselt lihtne. Sõda käis 50. kilomeetrini ja peale seda sai lõpuks neli ratturit minema. Asja hakati kontrollima kiiresti ja väga palju stressi ei tekkinud, et kas me jooksikud ikka kätte saame," ütles Laas võistluse järel.

"Pigem oli lõpp natuke kaootiline, sest viimased viis kilomeetrit oli sirge ja vastutuult. Lõpp õnnestus meil enam-vähem hästi. Poisid säilitasid külma pead ja ei roninud liiga vara ette. Sprinti alustades olin ideaalist võib-olla natuke liiga kaugel, aga tänases olukorras oli see päästetav ja mul ei tekkinud kordagi tunnet, et siit tulemust ei tule."

Teistest eestlastest sai Karl Patrick Lauk (Huansheng – SCOM – Taishan Sport Cycling Team) viienda, Rait Ärm (Van Rysel – Roubaix) 11., Mihkel Räim (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team) 41., Norman Vahtra (Van Rysel – Roubaix) 91., Oskar Nisu (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team; +0.28) 126. ja Gleb Karpenko (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team; +1.08) 129. koha.

Velotuuri teisel etapil on kavas 78,6 kilomeetrit Qidongi lähiümbruses.