Jalgpallihaigla korraldab Eesti – Aserbaidžaani mängule rongkäigu

Kell 16 kogunevad Eesti fännid Vabaduse väljaku kõrval OlyBet Bar & Grillis (Harju tn 6), ettevalmistus rongkäiguks algab Vabadussõja võidusamba ees kell 17.20. Kümme minutit hiljem stardib rongkäik mööda Pärnu maanteed, suundudes otse staadionile. Fännid on oodatud selga panema siniseid riideid, võtma kaasa salle ja lippe ning värvima üheskoos reede siniseks.

Enne mängu algust, algusega kell 17 ootab staadioni kõrval fänne ka festivaliala, kus loob meeleolu Dr.PhilGood. Lisaks DJ-le tervitab seal külalisi maskott Siil ning tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannab hoolt Amps ja Danny's Burger. Festivalialalt leiab mitmeid põnevaid atraktsioone, kus saab panna proovile oma täpsuse ja osavuse. Samuti ootab jalgpallisõpru fännikaup, mida saab soetada festivalialal asuvatest müügitelkidest. Alal liiguvad ringi ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ja kohtunik annab avavile kell 19. Eesti – Aserbaidžaani kohtumisele on praegust piletimüügitempot arvestades oodata üle 6000 pealtvaataja. Jalgpalliliit soovitab kõigil jalgpallisõpradel piletid aegsasti soetada, sest nii saab endale valida sobivaima koha. Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse.

EJL-i veebilehelt pileteid soetades koguhinnale teenustasu ei rakendu, Piletilevist soetades lisandub teenustasu 1,60 eurot pääsme kohta. Piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.

Otseülekannet mängust vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.