Eesti naiskorvpalluritel oli piiri taga kesine nädal

Poola naiste kõrgliigas alustasid Mailis Pokk ja Poznan tänavust hooaega kaotusega, kui võõrsil jäädi 77:93 alla Toruni naiskonnale. Mullu jõudsid nii Poznan kui Torun mõlemad play-off'i, aga jäid pidama veerandfinaalis.

Eestlanna oli oma tiimi põhirotatsioonis kindlalt sees, kui kogus 25 mänguminutiga kuus punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/3), viis lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kolm isiklikku viga.

Poznani resultatiivseim oli 21 punkti ja 11 resultatiivset söötu kirja saanud Britney Jones, Jessika Carter panustas 18 silma ja kümne lauapalliga. Uuel nädalal mängib Poznan samuti võõrsil, kui kohtutakse mulluse poolfinalisti Wroclawi naiskonnaga, kes avavoorus kaotas 74:79 valitsevale meistrile Polkowicele.

Tänavuseks hooajaks Saksamaa kõrgliigasse siirdunud Greeta Üprus tegi läinud nädalal oma uue kodunaiskonna Marburgi eest kaasa kahes kohtumises, mis mõlemad kaotati.

Esmalt jäädi neljapäeval karikavõistluste kaheksandikfinaalis võõrsil 71:73 alla Homburgile. Eestlanna panustas 16,5 minutiga kahe punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/2), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, viie pallikaotuse ning kahe isikliku veaga.

Pühapäeval kaotati meistrivõistluste põhiturniiri teise vooru kohtumises kodusaalis Berliini Albale (2-0) 65:76. Üprus oli platsil 15 minutit ning punktiarvet ei avanud (kahesed 0/3). Eestlanna arvele jäi üks lauapall ja üks isiklik viga. Järgmises voorus sõidab Marburg (0-2) külla MBC (0-2) naiskonnale, kes on hooaega alustanud samuti kahe kaotusega.

Üle pika aja taas ametlikus võistlusmängus platsil käinud Kadri-Ann Lass pidi koos oma uue kodunaiskonna BC Nokiaga tunnistama Soome naiste kõrgliiga avavoorus kodusaalis Pyrintö 62:55 paremust.

Eestlanna viibis väljakul 23 minutit ning selle ajaga punktiarvet avada ei suutnud (kahesed 0/4, kolmesed 0/3). Lassi arvele kanti seitse lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, kaks viskeblokeeringut, kaks pallikaotust ja üks isiklik viga.

BC Nokia resultatiivseim oli 15 punkti visanud Ellen Järvinen, Eevi Seppä kogus 11 silma. Järgmises voorus võõrustab BC Nokia (0-1) PeKa (2-0) naiskonda, kes on jõudnud juba pidada kaks kohtumist ning need mõlemad ka võitnud. Üks võit tuli neil seejuures just Pyrintö vastu, numbritega 75:60.

Hispaania tugevuselt teises liigas on Maaja Bratka kodunaiskond Zamora (2-0) alustanud hooaega täiseduga, kui teises voorus saadi võõrsil 64:61 jagu Al-Qazeresest (1-1), kes oma avavooru vastase suutis nädal varem hoida kõigest 25 silma peal.

Avaviisikus platsile tulnud Bratka sai väljakul olla aga kõigest kuus minutit, kuna kukkus viie isikliku veaga pingile. Lisaks jäi eestlannale kirja kolm punkti (kolmesed 1/1), kaks lauapalli ja üks viskeblokeering. Võitjate edukamad olid 17 punkti ja 5 lauapalli kirja saanud Adrijana Knezevic ning 12 silma ja 5 lauapalli kogunud Zoe Hernandez.

32-aastane Bratka on senise kahe mänguga Zamora eest kirja saanud keskmiselt 11,5 minutit, 5,5 punkti ja 2,5 lauapalli. Eestlanna kahepunktivisete tabavus on olnud 50%, kolmestel 100% ning vabavisetel samuti 100%. Järgmises voorus on võõrsil Zamora vastaseks Lima-Horta (0-2) naiskond, kes seni on 16 naiskonna hulgas veel üks viiest võiduta tiimist.

Tea Adams ja Caledonian Gladiators alustavad selle nädala keskel mängudega naiste Eurocupi sarjas, kui võõrustatakse šveitslaste Fribourgi. Liigahooaega alustab Caledonian Gladiators alles 26. oktoobril, kui külla sõidetakse Sheffieldile.